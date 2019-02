BLE KONTAKTET: Leder av valgkomiteen i Trøndelag, Jorodd Asphjell. Foto: Helge Mikalsen

Tillitsvalgt til VG: Derfor sendte jeg melding til valgkomiteens leder

Terje Ferstad i Fagforbundet meldte Jorodd Asphjell under møtet i valgkomiteen onsdag og advarte om videoen av Trond Giske.

Publisert: 22.02.19 16:04 Oppdatert: 22.02.19 16:29







– Hensikten min ved å sende meldingen til Jorodd Asphjell var å forsikre meg om at de sitter med alle opplysninger om Trond Giske . For meg så er det slik at Trond Giske har beklaget den oppførselen han har bevist overfor unge kvinner. Det har vært i relasjon med alkoholinntak. Men i realiteten viser han noe annet, sier Terje Ferstad til VG.

Les også: Trond Giske gir opp kampen om toppverv i Trøndelag Ap

Ferstad er leder for seksjon Kontor og Administrasjon i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, og kollega av Knut Sandli, som sendte bekymringsmeldingen om Giskes oppførsel til Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng.

– Vi ble klar over denne videoen på mandag. Det var en person i fagforeningen som hadde mottatt den av jentene som var på den klubben. Den ble vist oss på pauserommet, sier Terje Ferstad til VG.

SMS TIL VALGKOMITEEN: Denne SMS-en ble sendt til valgkomiteens leder Jorodd Asphjell onsdag morgen.

– Hvorfor kontaktet du Asphjell?

– I den egenskap at han er leder av valgkomiteen i Trøndelag Ap, så tenker jeg at det er fint for ham å være klar over hva Giske driver på med. Jeg tenker at en person som oppfører seg som Giske ikke skal sitte i fremtredende verv. Jeg ønsket bare å gjøre ham oppmerksom på videoen, sier Ferstad.

Kvinnen i Giske-videoen til NRK: – Ser verre ut enn det var

– Meldingen din blir omtalt som en trussel. Hva tenker du om det?

– Nei, det var det definitivt ikke. Det er nok mer et forsøk på å gi valgkomiteen mulighet til å undersøke saken selv.

– Var det din hensikt å presse valgkomiteen til et bestemt utfall?

– Mitt håp er selvsagt, når de får kjennskap til hva som foregår, at de er i stand til å ta de rette valgene. Valgkomiteen kom da med en innstilling i løpet av onsdagen. Det var ingenting da som tydet på at de tok min melding til følge.

– Foretok du deg noe mer etter det?

– Nei.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er lei bråket rundt Giske - se intervju her:

Ingen kontakt med VG

– Hadde du hatt noen kontakt med VG på tidspunktet du sendte meldingen?

– Nei.

– Har du hatt kontakt med VG på noe tidspunkt denne uken?

– Nei, ikke før du ringer meg nå. Jeg observerte at VG var på besøk på kontoret vårt her i går og intervjuet Sandli.

– Du skriver i meldingen at VG er svært interessert i videoen. Hvorfor skriver du det?

– Det var min antagelse. Jeg kunne like gjerne skrevet Dagbladet eller NRK. Det har ingenting sånn sett med VG å gjøre.

– Hadde du noen kunnskap som tilsa at VG var interessert i videoen?

– Nei. Men det sier vel seg selv at dere ville vært interessert i den.

– Hadde du noe kunnskap om hvorvidt Knut Sandli var i kontakt med VG på tidspunktet du sendte meldingen?

– Nei, det hadde jeg ingen kunnskap om.

Les også: Valgkomitéleder var med Giske på barbesøket

SA FRA: Tillitsvalgt i Fagforbundet, Knut Sandli, sendte en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet. Foto: Helge Mikalsen

Knut Sandli, nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, sendte onsdag en bekymringsmelding til Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, etter å ha sett videoen hvor Giske danser med en ung kvinne natt til søndag.

Dagen etter, torsdag, sto han frem i VG med bekymringsmeldingen.

Sandli bekrefter at han er kollega av Ferstad, og at de diskuterte Giske-videoen, men han visste ikke at dette ble meddelt valgkomiteen i Trøndelag.

– Jeg kjente ikke til at han kom til å sende en SMS til valgkomiteen. Ferstad var til stede i lunsjen da vi så videoen for første gang. Vi snakket om at Giske burde trekke seg og komme seg ut av politikken.

– Hva var din rolle rundt SMS-en som gikk til valgkomiteen?

– Jeg hadde ikke noen rolle i det. Sånn er det, enkelt og greit.

– Hva tenker du om at kollegaen din tok kontakt med valgkomiteen som diskuterte om Giske skulle få et verv?

– Man ville bruke alle muligheter til å stoppe Giske etter å ha sett videoen.

– Synes du det var riktig?

– Ja, svarer Sandli.

TRAKK SEG: Trond Giske. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sandli fikk se videoen av en annen tillitsvalgt i Fagforbundet. Kvinnen avbildet på videoen, og som danser med Giske, er også medlem i fagforeningen.

– Da jeg fikk se videoen, skjønte jeg at dette ville bli en mediesak. Jeg tenkte at det var bedre om mediene heiv seg over meg enn jentene. Det var en grunn til at jeg sendte en bekymringsmelding til Stenseng.

I e-posten til partisekretæren skrev Sandli at:

«Som mangeårig tillitsvalgt i en stor fagforening som nå skal inn i en valgkamp, finner jeg en slik oppførsel uforenlig med arbeiderbevegelsens verdier. Hadde dette vært et engangstilfelle ville jeg nok ikke reagert så sterkt på dette, men jeg er klar over at dette er en type opptreden som har pågått i en årrekke. Når han nå i tillegg blir innstilt til å sitte i landsstyret for Arbeiderpartiet, må jeg si at det vil svekke våre muligheter til å kunne stille opp for partiet slik vi vanligvis pleier å gjøre».

Trekker seg fra verv

Onsdag ble det klart at Giske ble innstilt til fremskutte posisjoner i Trøndelag Ap.

Bekymringsmeldingen og videoen hvor Giske danser med en ung kvinne på Bar Vulkan natt til søndag, har skapt sterke reaksjoner.

Fredag måtte valgkomiteen i fylket ha to ekstraordinære møter for å avklare hvorvidt de fortsatt kunne innstille Giske til verv etter at bekymringsmeldingen mot han etter episoden på Vulkan, var kjent.

Før møtet var slutt, meddelte Giske på Facebook at han trekker sitt kandidatur.

I Facebook-posten skriver Giske dette om meldingen fra Ferstad til valgkomiteen.

«Det toppet seg i en svært feilaktig sak i VG i går kveld. En video, som den involverte kvinnen sier er helt uproblematisk, er brukt for å presse valgkomitéen med trussel om at den ville bli havne i VG hvis jeg ikke ble vraket. Da trusselen ikke førte frem, ble den brukt til en svært uriktig fremstilling i VG.», skriver Giske på Facebook.