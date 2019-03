PEKER PÅ INNVANDRING: Frp-leder Siv Jensen, der avbildet onsdag. Foto: Mattis Sandblad / VG

Frp-Siv om årsaken til økt barnefattigdom og ulikhet: – Innvandring

– Venstresiden går rundt grøten. Men vi må tørre å snakke om hovedårsaken til økt barnefattigdom og ulikhet. Det er innvandring, sier Frp-leder Siv Jensen. Venstrepartiene raser.

– Skremmende, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– VM i ansvarsfraskrivelse, sier Aps Anette Trettebergstuen.

Fredag legger regjeringen frem «mulighetsmeldingen», om barnefattigdom og økte ulikheter.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen velger den forbindelse å ta et generaloppgjør med venstresiden fordi hun mener de driver en naiv og snillistisk innvandrings- og integreringspolitikk.

– Venstresiden sier de vil bekjempe ulikhet og barnefattigdom, men vil ikke gjøre noe med det som er den største driveren av dem alle, nemlig innvandring. De har en naiv tilnærming til de store utfordringene vi står overfor. Venstrepartiene kan glemme å gjøre noe med ulikheten i Norge hvis de skal drive en naiv innvandringspolitikk. Mer innvandring gir mer ulikhet, sier Jensen:

– Økningen i barnefattigdommen består nesten utelukkende av barn med to innvandrerforeldre. Det er en erkjennelse som venstresiden må ta innover seg. Tallene lyver ikke: 85 prosent av økningen i barnefattigdom er innvandrere og det er slik at halvparten av barn i innvandrerfamilier lever i lavinnteksfamilier, sier hun.

– Bare fem prosent i vanlig jobb

– Ap, spesielt SV, ja hele venstresiden lider av snillisme. Når bare hver tiende kvinne fra Somalia er i vanlig jobb, da forteller det om hvor mislykket integreringen har vært, sier hun og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå: Bare 10 prosent av alle somaliske kvinner i Norge i alderen 15-74 år arbeider heltid og bare fem prosent av syriske kvinner.

– I 2017 gikk 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene til innvandrere. Av all sosialhjelp til innvandrere i 2017 gikk 86 prosent til personer med bakgrunn fra Afrika og Asia. Dette betyr ikke at det er noe galt med dem, men viser at det er utrolig krevende å integrere folk som står uten den nødvendige kompetansen, sier Jensen.

Halvparten har bare grunnskole

Hun viser til at bare 51,4 prosent av flyktningene har grunnskoleutdannelse.

– Da må vi ikke la oss overraske over at det tar tid før flyktninger kommer i arbeid.

– Hva vil dere gjøre?

– Vi skal ikke skal bosette flyktninger i områder med intergreringsproblemer; vi vil at flyktninger skal bosettes der det er mulighet for å få jobb. Vi stiller strengere krav til norskopplæring i introduksjonsprogrammet - og innvandrere som ikke lærer seg tilstrekkelig norsk kan få kutt i sosialhjelp.

– Kan ikke det gi flere fattige, hvis de ikke evner å imøtekomme kravene?

– Vi stiller opp med en rekke tiltak for å få dem i jobb, men det er altså slik at det også er et personlig ansvar. Kommer du til Norge, så må du faktisk sørge for å lære deg språket for å få deg jobb.

Hun sier en av de store utfordringene er kvinner som ikke kommer seg ut i jobb, fordi de blir hjemme for å ta seg av ungene sine.

– Dere må ikke være hjemme

– Det er en stor utfordring at altfor mange innvandrerkvinner forblir hjemme. Jeg vil si til dem: Dere må ikke være hjemme med barna deres. Vi har innført gratis kjernetid i barnehage for toåringer. Da er det ingen grunn for å bli hjemme, i stedet for å jobbe. Det er uholdbart at mødre forblir hjemme og ikke kommer seg ut i jobb.

– Vi stiller krav, venstrepartiene stiller med penger: De satser mest på å forsterke stønadslinjen. Det gir ikke en varig vei ut av fattigdom, og bidrar til å gjøre velferdsstaten mindre bærekraftig. Venstresiden velger konsekvent å ikke omtale innvandring som en hovedårsak til økningen i familier med vedvarende lavinntekt. Det passer ikke inn i deres virkelighetsbilde, hvor skattelettelser skal være syndebukken, sier hun og legger til:

– Det er selvsagt mulig å skatte folk i hjel for å begrense ulikhet, men det betyr verken at det er fornuftig eller den beste politikken.

Smeller tilbake

– Dette må være VM i ansvarsfraskrivelse og bortforklaringer. Har Jensen fullstendig glemt at Frp har sittet med ansvaret for innvandringspolitikken i snart seks år, spør Aps talsperson, Anette Trettebergstuen:

– Nå må det snart være slutt på at Frp blåser ut angrep i hytt og vær uten å ta ansvar for at for dårlig inkludering og sysselsettingspolitikk skjer på deres vakt. Jeg er enig i det aller meste av problembeskrivelsen til Siv Jensen, problemet er bare at hun sitter som nestkommanderende i en regjering som ikke gjør noe med det, sier hun.

– Hovedutfordringene er klare: For få jobber og forsørger seg selv. Dårlige boforhold og økte forskjeller. Negativ sosial kontroll. Vår politikk er klar. Fjern kontantstøtten, som er av de viktigste årsakene til at innvandrerkvinner ikke er i jobb. Prioriter kvoteflyktninger og start opplæring og inkludering allerede før ankomst til Norge og sikre at bosetting skjer i de kommunene der det er økt sjanse for å bli selvforsørget.

– Skremmende

SV-leder Audun Lysbakken reagerer kraftig på angrepet fra Siv Jensen:

– Det er skremmende at finansministeren ikke skjønner at økt ulikhet handler om langt mer enn innvandring og barn i fattige familier. Forskjellene vokser også fordi de på toppen drar i fra.

Han sier at hun vil bare vil snakke om flyktninger, men forsøker å slippe unna at regjeringen har kuttet milliarder i skatt.

– De har kuttet til de rikeste, gitt usosiale kutt til syke og fattige - og de med lavest inntekt har fått null i reallønnsvekst de siste ti årene. Jeg diskuterer når som helst innvandring og integrering med Jensen. I motsetning til henne har SV forslag som vil hjelpe fattige familier og bydeler som sliter. I motsetning til henne vil vi kutte kontantstøtten og styrke norskopplæringen.

– Bommer totalt

– Innvandring har hatt noe å si, selv om ulikheten har økt også hvis man tar innvandring ut av regnestykket. Men Siv Jensen bommer totalt når hun bruker det som unnskyldning til å ikke ta tak i den grunnleggende årsaken til økende forskjeller, nemlig at det lønner seg mer å eie og arve enn å jobbe, sier nestleder Marie Sneve i Rødt:

– Her har Siv Jensen i seks år gitt nesten hele kaka til milliardærene, og nå ber hun vanlige folk passe seg før innvandrerne tar kakestykket deres, fnyser hun.

MÅ BLI SETT: Hubi Osman Farah (17) (t.v) og Jawahir Abdirahman Yusuf (23) (t.h) mener samfunnet må gjøre mer for å tilby mennesker med minoritetsbakgrunn jobb. – Vi vil være en del av samfunnet, men da må vi bli akseptert for den vi er, sier Yusuf. Foto: Trond Solberg, VG

Ikke enige med Jensen

– Moren min har reist gjennom mange land for å sørge for at jeg kan få ta en utdanning. For at jeg kan få leve i frihet, og i et samfunn med ytringsfrihet, sier Hubi Osman Farah (17) til VG:

– Det er den største jobben en mor kan gjøre, men etter at vi kom hit har hun slitt med å få seg jobb. Jeg har likevel aldri manglet noe, hun har gitt meg alt jeg trenger for at jeg skal passe inn her, selv om det har vært utfordrende, legger Farah til.

Veninnen Jawahir Abdirahman Yusuf (23) er enig. Ingen av de to kvinnene mener man kan legge skylden for barnefattigdom i Norge over på innvandrere - slik Siv Jensen har uttalt.

– Det er lett for politikere å peke på innvandrerkvinner som har mange barn og som ikke jobber som et problem. Men sannheten er at mange vil jobbe, men ikke får det. De sendes i praksis etter praksis av NAV, men får aldri noe fast til slutt:

– Vi kom til Norge for ikke så lenge siden, vi har lært oss språket, men etternavnet vårt og hudfargen vår gjør at arbeidsgivere ofte velger andre over oss, sier Yusuf.

MENER SPRÅK ER VIKTIG: Ilya Glazkov (27) kom til Norge fra Russland da han var 18 år gammel. Han tror språk er en viktig faktor for bedre integrering. Foto: Trond Solberg, VG

– Språk er utrolig viktig

– Problemet er ikke innvandrere generelt. Problemet er integreringspolitikken, sier Ilya Glazkov til VG.

27-åringen kom til Norge fra Russland for snart ti år siden, og kunne allerede snakke norsk.

– Det har nok vært lettere for meg enn for mange andre, men når det kommer til barnefattigdom og det å få kvinner ut i arbeid, så tror jeg mange vil jobbe. Det er likevel vanskeligere å få jobb når man ikke kan norsk, så jeg tror språk er utrolig viktig:

– Norsk er på samme tid veldig ulikt språket mange som kommer hit med innvandrerbakgrunn snakker, og det gjør det vanskelig.