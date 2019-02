SAVNET: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble bortført fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Familien håper i det lengste at 68-åringen kommer tilbake i live. Foto: POLITIET

Kidnapper-kravet: Løsepenger i én kryptovaluta – kommunikasjon i en annen

Da Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant i fjor høst, krevde de antatte kidnapperne ni millioner euro i kryptovalutaen Monero – og at all videre dialog med 68-åringens familie skulle skje gjennom en annen type kryptovaluta.

Det betyr at familien til den savnede Anne-Elisabeth Hagen måtte forholde seg til to ulike former for kryptovaluta i ukene etter forsvinningen:

Én som de måtte bruke om de ville innfri kravet om løsepenger, og én for å kommunisere med de antatte kidnapperne.

Politiet har tidligere bekreftet at familien har måttet gjennomføre en transaksjon i kryptovaluta hver gang de skulle kommunisere over den digitale plattformen. Det har så langt ikke vært kjent at det dreier seg om en annen type kryptovaluta enn Monero - som løsepengekravet kom i.

VG har tidligere skrevet at også kommunikasjonen skal ha foregått gjennom Monero, men det viser seg altså ikke å stemme.

Selv om det går an å sende krypterte beskjeder gjennom Monero-transaksjoner valgte de antatte kidnapperne altså at kommunikasjonen skulle skje gjennom en annen type kryptovaluta.

Familien har betalt mindre pengebeløp

I perioden fra Anne-Elisabeth Hagen forsvant og frem til saken ble offentlig kjent beskrives dialogen som «svært begrenset», og det har aldri vært snakk om muntlig kommunikasjon.

Ifølge VGs opplysninger, har familien betalt mindre pengebeløp i denne perioden for dialogen med den antatte motparten, en fase som politiet har følt at var intens og kritisk.

Verken etterforskningsleder Tommy Brøske eller bistandsadvokat Svein Holden ønsker å kommentere VGs opplysninger.

Krevende

Beløpene som er betalt beskrives som så lave at det ikke har vært et problem å akseptere, men teknikken rundt den første digitale plattformen var en utfordring.

16. januar i år mottok Hagen-familien det som antas å være det siste budskapet fra motparten som ble sendt gjennom kryptovaluta. En drøy uke senere innkalte familiens bistandsadvokat til pressekonferanse for å opplyse om dette budskapet.

BER OM LIVSTEGN: Hagen-familiens bistandsadvokat, Svein Holden, åpner opp for å forhandle med de antatte kidnapperne dersom de får et bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Foto: HELGE MIKALSEN

Umulig å svare på ny plattform

Under pressekonferansen oppfordret bistandsadvokaten den antatte motparten til å bytte til en annen digital plattform som var bedre egnet for kommunikasjon.

Noen få dager senere ble oppfordringen etterkommet, men med én hake: Det er nå ikke lenger mulig for Hagen-familien å svare på budskapene de mottar i den nye kanalen.

Det har ført til at politiet og bistandsadvokaten tvinges til å kalle inn til pressekonferanse for å få formidlet sine svar til den antatte motparten – gjennom media.

Ifølge VGs opplysninger, er ikke den nye digitale plattformen en form for kryptovaluta.

Fraråder betaling

Politiet har så langt frarådet Hagen-familien å betale løsepengekravet på ni millioner euro før de påståtte kidnapperne har gitt et sikkert livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen.

De antatte kidnapperne har gitt en adekvat oppskrift på hvordan et livstegn kan gis, en oppskrift som politiet også aksepterer. Det skal så langt ikke ha kommet et slikt livsbevis.