Bilfører målt til 101 km/t i 60-sone frifunnet i retten

INNENRIKS 2019-01-13T07:22:31Z

En mann påberopte seg nødrett som årsaken til at han kjørte fort, og ble i tingretten frifunnet etter ha blitt målt til 101 kilometer i timen i en 60-sone.

NTB

Publisert: 13.01.19 08:22

Mannen ble målt i juni i fjor da han kjørte ut av Eikåstunnelen i Åsane i Bergen. Politiadvokaten mente 40-årene skulle få betinget fengsel og en bot på 13.000 kroner da saken var oppe for Bergen tingrett forrige uke, skriver Bergens Tidende .

I retten forklarte mannen at han, på veien som hadde to felt, måtte gi gass for å ikke bli påkjørt av en bil som skulle til å legge seg over i hans kjørefelt. Ifølge han lå en buss mellom dem og gjorde sikten dårlig. Han hadde derfor valget mellom å bråbremse eller akselerere for at han ikke skulle få den andre bilen inn i siden.

Politibetjenten forklarte at han ikke hadde sikt inn i tunnelen, og kunne derfor ikke avkrefte eller bekrefte om tiltaltes forklaring var sann.

«Rettens vurdering er at bilister normalt har plikt til å bremse fremfor å akselerere til en fart som overstiger fartsgrensen i slike situasjoner», skriver dommeren og slår fast at føreren handlet i nødrett.

«Slik retten ser det, var skaderisikoen ved å krasje med personbilen langt større en skaderisikoen ved fartsøkning», heter det.