FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober. Politiet mener hun ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad / Privat

Telefonsamtale sentral i etterforskningen: Skal være siste sikre livstegn

LØRENSKOG/LILLESTRØM (VG) En telefonsamtale skal være det siste sikre livstegnet etter Anne-Elisabeth Hagen (68).

Publisert: 10.01.19 21:45

Denne telefonsamtalen er en helt sentral del av politiets etterforskning, for å kunne snevre inn tidsvinduet for når hun forsvant.

Samtalen fant sted tidlig på dagen 31. oktober, kort tid før politiet mener den 68 år gamle kvinnen, som er gift med milliardæren Tom Hagen (68), ble bortført fra hjemmet sitt .

VG er også kjent med at Anne-Elisabeth Hagen skal ha vært i telefonisk kontakt med ett eller flere familiemedlemmer denne dagen. Men om det var noen av disse som sist snakket med henne, er ikke kjent.

– Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte disse opplysningene. Dette blir å gå rett inn i etterforskningen, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

De siste ti ukene har politiets etterforskere jobbet i det skjulte for å finne svaret på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Først onsdag denne uken gikk politiet ut i offentligheten – fordi de trenger hjelp fra publikum for å løse mysteriet.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

Menn i mørke klær

Politiets hovedteori er at 68-åringen er utsatt for en kriminell handling – bortført av én eller flere ukjente gjerningspersoner, mens hun var alene hjemme i eneboligen i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Etterforskerne jobber på spreng med å kartlegge alle bevegelser rundt ekteparet Hagen på forsvinningsdagen.

Klokken 07.36: På veien utenfor Tom Hagens kontor i Futurum-bygget i Lørenskog, fanger overvåkningskameraene opp en mann som kommer gående langs veien utenfor. Den mystiske mannen har mørke klær fra topp til tå.

Mannen går helt til et punkt hvor han har innsyn til parkeringsplassen hvor milliardæren vanligvis parkerer bilen sin, en grå Citroën Picasso. Der snur mannen brått, og går tilbake den veien han kom fra.

Veien forbi Futurum-bygget er en gjennomgangsåre om morgenen og ettermiddagen, når gående og syklister er på vei til og fra jobb.

Klokken 08.00: Nok en mann i mørke klær kommer gående langs veien. Denne mannen har en hette over hodet. En syklist med signalgule refleksklær passerer ham på et tidspunkt.

Overvåkningsvideoen viser at mannen løfter hånden mot hodet i en typisk «telefonbevegelse», før han forsvinner ut av bildet. Politiet bekrefter at de har gjort undersøkelser av teledata opp mot basestasjoner i området for finne ut av hvem mannen er.

– Vi har lagt merke til at det kan se ut som at han tar opp en telefon. Vi har sett mulighetene og vi har gjort de undersøkelsene vi kan gjøre, sier Brøske.

Så langt har ikke politiet klart å identifisere de to mennene. En av politiets teorier er at mennene var der for å spane på milliardærens arbeidsplass.

– For å gjennomføre en bortføring, så må det noe planlegging til. Man gjør noen valg: Det er grunn til å tenke at man ikke ønsker å gjennomføre en slik handling hvis huset er fullt av folk, sier politiinspektøren.

– Er det en teori at disse personene på videoene spaner på Tom Hagen?

– I og med at det er utenfor Tom Hagens arbeidsplass, så er det en teori. Men vi har ikke konkrete holdepunkter for å si at det er nettopp det. Derfor ønsker vi å få kontakt med disse personene, slik at vi kan få identifisert dem, sier Brøske.

Ofte på tur med hunden

Om milliardæren hadde reist hjemmefra og befant seg på kontoret sitt da mennene gikk på veien utenfor, ønsker ikke politiet å kommentere.

– Vi er kjent med opptakene. Dette er interessante opplysninger som politiet undersøker. Utover det ønsker vi ikke å kommentere videoene, sier bistandsadvokat Svein Holden.

Anne-Elisabeth Hagen var ofte å se i nabolaget i morgentimene, på tur med hunden, ifølge flere av naboer VG har snakket med. 68-åringen skal nylig ha fått seg en valp av rasen Whippet.

Enkelte opplyser at de relativt regelmessig observerte kvinnen, som har bodd i nabolaget siden tidlig på 1980-tallet, på morgentur rundt Langevannet mellom klokken 7 og 9.

Om hun var på tur med hunden denne morgenen, er ikke kjent.

Natt til 31. oktober banket vinteren på døren i Lørenskog. Gjennom natten hadde det vært et ufyselig vær med sluddbyger, og snøslapset lå igjen på bakken.

– Det jeg kan bekrefte er at det er svært interessant og viktig for oss å få kartlagt bevegelsene hennes. Men å gå i detalj om hva denne kartleggingen har ført til eller ikke ført til, det kan jeg ikke, sier Brøske.

– Vet dere hva slags klær hun hadde på seg da hun forsvant?

– Jeg vil ikke gå detaljert inn i hvilke vurderinger som er gjort. Vi har valgt en beskrivelse av henne gjennom bilder. Det er tilnærmingen vi har valgt først, sier Brøske.

I kontakt med familiemedlem

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble bortført på morgenen eller tidlig formiddag 31. oktober. Noe av bakgrunnen for dette er trafikken på 68-åringens mobiltelefon, får VG opplyst.

På et tidspunkt snakket hun med det som altså skal være et nært familiemedlem. VG er også kjent med at et annet familiemedlem skal ha forsøkt å ringe henne kort tid senere, men uten å få svar.

Bistandsadvokat Svein Holden, som representerer familien, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

Politiet sitter på informasjon om at den 68 år gamle ektemannen og milliardæren var på jobb 3,5 kilometer unna parets bolig da kona forsvant.

Blant annet knytter teledata ham til arbeidsplassen i Futurum-bygget om formiddagen 31. oktober, ifølge VGs opplysninger.

Til politiet skal milliardæren forklart at han reiste hjem ved lunsjtider.

Ektemannen skal da ha kommet hjem til et tomt hus. Der fant han et trusselbrev på gebrokkent norsk, hvor det var fremsatt et krav om løsepenger på ni millioner euro i kryptovaluta.

Summen tilsvarer om lag 88 millioner kroner etter dagens kurs.

Politiet bekreftet i går opplysningen om trusselbrevet, men ville ikke gå nærmere inn på størrelsen av løsepengekravet.

Politiet varslet ved 14-tiden

Tom Hagen skal deretter ha søkt etter sin jevngamle kone i et par timer og forsøkt å ringe henne på mobiltelefonen – men uten å få kontakt, ifølge VGs opplysninger.

Like etter klokken 14 tok han kontakt med politiet og fortalte om funnene i hjemmet. Kort tid senere møtte han en sivil politipatrulje på en bensinstasjon i nærheten .

I går kunne politiet opplyse at de har fått inn over 100 tips etter at de gikk ut med saken i mediene.

– Dere ber om observasjoner fra publikum. Hva skal de se etter?

– Det er vanskelig å være for konkret på det, vi vet ikke hva de skal se etter. Vi har ingen konkrete beskrivelser av personer. Det er heller ingen konkrete biler vi ser etter. Samtidig er det en risiko ved å være for konkret. Det kan gjøre at man begrenser interessen til folk, at man tror at det som er observert ikke er av interesse for politiet, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.