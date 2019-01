MILLIARDÆR: Tom Hagen er Akershus’ nest rikeste person Foto: EIVIND YGGESETH

Lørenskog-forsvinningen: Møtte sivilt politi på bensinstasjon

INNENRIKS 2019-01-09T20:11:27Z

LØRENSKOG (VG) Få timer etter at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor, traff ektemannen Tom Hagen (68) sivilt politi på en bensinstasjon i nærheten.

Publisert: 09.01.19 21:11 Oppdatert: 09.01.19 21:35

Den 68 år gamle ektemannen og milliardæren skal da ha søkt etter sin jevngamle kone i et par timer og forsøkt å ringe henne på mobiltelefonen – men uten å få kontakt, ifølge VGs opplysninger.

I tillegg hadde Hagen funnet et trusselbrev på gebrokkent norsk hvor det blant annet var fremsatt et krav om løsepenger på ni millioner euro i form av kryptovaluta .

I den skriftlige beskjeden kom det også fremsatt trusler om at Anne-Elisabeth ville bli drept dersom politiet ble involvert, får VG opplyst.

Tom Hagen skal likevel ha kontaktet politiet, og det ble deretter sendt en sivil patrulje som møtte ham på en bensinstasjon i nærheten av boligen.

På grunn av trusselen mot kvinnens liv og helse har det disse ukene pågått en topphemmelig politiaksjon der politiet blant annet har kjørt biler med falske skilter til huset for å gjøre åstedsundersøkelser innendørs.

Årsaken var at de fryktet at motparten drev med kontraspaning.

Politiet mener at eneboligen er åstedet for den antatte bortføringen. Det skal ikke ha vært spor etter innbrudd i boligen – og det skal heller ikke ha vært videoovervåkning i eller utenfor huset som har kunnet hjelpe politiet.

Ifølge VGs opplysninger, er politiets teori at hun ble angrepet på badet . Det skal ha blitt funnet spor inne i huset.

Naboer kontaktet av politiet

Rolf Arne Letvik (64) har vært en av ekteparet Hagens nærmeste naboer i flere tiår.

– Jeg ble første gang kontaktet av politiet 1. november (dagen etter forsvinningen, red. anm.) . Da stilte de meg spørsmål om jeg visste hva mobile vinningskriminelle var, forteller han.

Letvik stusset over henvendelsen, ettersom innbrudd og vinningskriminelle ikke hadde vært et tema i lokale medier.

Etter politiets uvanlige henvendelse mottok han også en SMS klokken 16.54 samme dag, hvor de ba han melde inn « alt av bevegelser på personer og biler som ikke er som normalt ». Videre skrev de: «Det kan ha vært måneder tilbake så gjerne sjekk kameraet ditt hvis du har opptak.»

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

En annen nabo til ekteparet Hagen forteller at han ble oppsøkt av sivilt politi på ettermiddagen den 31. oktober, samme dag som Anne-Elisabeth ble meldt savnet.

– Da jeg parkerte i garasjen etter å ha vært i butikken, stod det to personer der, en mann og en kvinne. De sa de kom fra politiet og lette etter en 13 år gammel jente som var forsvunnet, sier naboen til NRK.

– Sjokkerende og kjempetragisk

Tor egil berg (37) er nabo til familien Hagen og har vært inne hos familien noen ganger.

– Familien er stille, rolig og koselig. Man skulle ikke tro at dette kunne skje med nærmeste nabo i Norge. Det er sjokkerende og kjempetrist, sier 37-åringen til VG.

– Jeg håper hun kommer til rette i god behold. Anne-Elisabeth er en kjempetrivelig dame. Hun er kjempesnill og snakker med alle, sier han.

I løpet av disse månedene har det ikke vært et eneste livstegn fra kvinnen, får VG opplyst.

Flere norske medier har kjent til saken, men har på grunn av sterk oppfordring fra politiet ikke omtalt saken - før nå. Politiet holdt onsdag en pressekonferanse der de ba om tips og observasjoner.

Politiet om motiv: Økonomisk vinning

Falkevik Hagen, opprinnelig fra Hadeland, giftet seg som 19-åring med jevnaldrende Tom Hagen. Sammen har de tre voksne barn og flere barnebarn.

Tom Hagen innehar i dag plass nummer 172 på finansbladet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Hagen driver stort innen kjøp og salg av strøm, samt eiendomsutvikling .

Den anslåtte nettoformuen var i 2018 på 1,7 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Etter det VG får opplyst, mener politiet at motivet for den antatte kidnappingen er økonomisk vinning. VG kjenner til at familien har endevendt livene sine i jakt på eventuelle konflikter og fiender uten at det skal ha blitt funnet noe.