BASTØY FENGSEL: Flyfoto av fengselsområdet på øya Bastøy utenfor Horten. Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Fange stakk av i arbeidsbil – jaget av væpnet politi i helikopter

INNENRIKS 2019-01-10T08:55:05Z

En fange i Bastøy fengsel gikk til angrep på en ansatt. Deretter stakk han av i en elektrisk bil på størrelse med en golfbil.

Bastøy fengsel er et lavsikkerhetsfengsel, og det var da den innsatte ble varslet om at han senere på dagen skulle overføres til et fengsel med høyere sikkerhetsnivå, at hendelsen inntraff.

– Da en person skulle varsles om at politiet skulle komme å hente han for å sette han i varetekt, slo han et slag i ansiktet på den ansatte. Deretter stakk han fra området inne på fengselet, sier Tom Eberhardt, direktør ved Bastøy fengsel til VG.

Den innsatte flyktet, ifølge fengselsdirektøren, i en liten elektrisk bil lik en golfbil. Denne type bil brukes av ansatte og innsatte til arbeid og transport rundt på den 2300 mål store øyen Bastøy, hvor fengselet ligger.

Væpnet aksjon

Marianne Mørch, operasjonsleder Politiet Sør-Øst, sier at de fikk melding om hendelsen onsdag klokken 12.40.

Politiet sendte også væpnet personell for å pågripe personen.

– Det var med tanke på bakgrunnen til denne personen, sier Mørch.

Politiet satte også inn et helikopter for å pågripe personen.

– Jeg kan bekrefte at helikopter ble sendt fra Oslo for å bistå på en hendelse, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til VG.

Overga seg

Den væpnede aksjonen ble avsluttet etter det Mørch anslår som en halvtime.

– Personen overga seg utenfor et hus, og ble tatt hånd om av politiet, sier Eberhardt.

Vedkommende er fraktet bort fra øye, og er nå varetektsfengslet.

– Han pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann, sier Mørch.

Ansatte tilbake på jobb

– Personen har kommet langt i soningen sin, og var underlagt normale permisjonsordninger, sier Eberhardt.

Den ansatte er tilbake på jobb torsdag.

– Den ansatte fikk noen blodsutredelser av slaget. Han er tilbake på jobb, sier Eberhardt.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med den innsattes advokat.