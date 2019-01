UENIG I KRAVET: Eirik Edvardsen mener konsulentene ikke har krav på noe erstatning fra Aleris. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Mener Aleris ikke skylder konsulentene noe: - De må faktisk tilbakebetale

Saksøkerne krever til sammen 35 millioner kroner fra Aleris. Konsernets advokat mener tvert i mot at konsulentene har fått for mye betalt allerede.

Aleris’ advokat, Eirik Edvardsen, mener konsulentene gjennom sitt konsulenthonorar tjente mer enn de ville gjort som fast ansatte.

– Det må tas utgangspunkt i hva de vil få ved fast ansettelse. De vil da ha et krav på tilnærmet null. Konsulentene må faktisk tilbakebetale noe, men det vil vi ikke kreve.

– Tre til fire ganger mer enn vernepleiere

Utregninger de har gjort viser at en av konsulentene ville tjent opp mot 1,6 millioner kroner i 2016 hvis saksøkerne får det de krever. Dette syns forsvarsadvokaten er veldig mye.

– Det utgjør tre til fire ganger så mye som en vernepleier får på et år, sier Eirik Edvardsen.

Hvis kravene til saksøkerne ble innfridd mener han også at det blir feil i forhold til de fast ansatte.

Dette er saken * 24 omsorgsarbeidere har saksøkt Aleris Ungplan og Boi, som er et selskap i Aleris Omsorg Norge. * De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere. *De har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. * De krever dom på at de hele tiden har vært arbeidstakere og krever etterbetalt overtidstillegg, tarifftillegg, etterinnmelding i tjenestepensjonsordning og andre ytelser for årene de har jobbet for selskapet. *I snitt krever hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1, 3 millioner kroner. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og skal pågå fram til 5. april. Kilde: NTB

– Elleve av dem får i 2016 over én million kroner og åtte av dem over 1,2 millioner. Det er to til tre ganger høyere enn andre i Aleris får med samme ansiennitet og samme antall timer på jobb.

Hvis man ser fremover i tid mener Eirik Edvardsen at dette vil skape en stor glippe i lønn ned til de som ikke har vært konsulenter.

– Konsekvensen er at hvis de skal få konsulenthonorar i jobben som fast ansatte fremover, får de vesentlig høyere lønn enn de andre som gjør samme jobb.

Dessuten trekker han frem at konsulenter har vært vanlig i helsenæringen.

– Å hevde at Aleris gjennom bruken av konsulenter har utkonkurrert aktører andre er helt feil. I en undersøkelse fra NHO viste konsulentandelen seg å være 40 prosent i 2015 til 2016.

Stor uenighet

Grunnen til at konsulentene krever pengene er at de som selvstendig næringsdrivende ikke har krav på blant annet overtidstillegg, feriepenger og pensjon.

Flere har vært kritiske til den store helseaktøren sin behandling av sine konsulenter. Denne uken ble det kjent at bystyret i Oslo vil nekte slik bruk av selvstendig næringsdrivende i helsenæringen.

Erik Sandøy og Aleris Ungplan & BOI mener på sin side de ikke har gjort noe galt, og at konsulentene har valgt sin arbeidsstilling selv. De påstår også at konsulentene har tjent rundt 30 prosent mer enn fast ansatte i timen, noe som gjør kravet på 35 millioner alt for høyt.