FLERTALL: Frp, Høyre, Venstre og KrF har alle stemt for en borgerlig firepartiregjering Foto: Gisle Oddstad

Dette blir den nye regjeringens politikk

INNENRIKS 2019-01-17T23:31:50Z

De fire partiene som nå har blitt enige om å danne en borgerlig flertallsregjering, har alle stilt krav for å godta en felles plattform. Dette er noen av kravene som skal bli til politikk i årene som kommer:

Publisert: 18.01.19 00:31

KrF har som ventet ikke fått gjennomslag for endringer i abortlovens paragraf 2c, men de har fått gjennomslag for å stoppe fosterreduksjon, såkalt «tvillingabort». Partiet vedtok regjeringserklæringen med knappe to stemmers flertall.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier også at det ikke vil bli tillatt med eggdonasjon i perioden KrF sitter i regjering, og at KrF har fått vetorett i bioteknologi-spørsmål.

– KrF har fått gjennomslag for at det ikke skal gjennomføres endringer i bioteknologiloven, som vi ikke er enige i. Det betyr for eksempel tidlig ultralyd, eller NIPT-test, som hadde vært steg i retning av det vi mener ville vært et sorteringssamfunn, sier han under partienes felles pressekonferanse.

NIPT-testen er en blodprøve som kan avdekke trisomi 13, 18 og Downs syndrom tidlig i svangerskapet, og har i Norge en nedre aldersgrense på 38 år.

Ropstad tidligere også sagt at et KrF-krav er en barnereform, og at det mest opplagte KrF mener må gjøres for å løfte familiene, er økt barnetrygd.

Begge disse sakene får de gjennomslag for, og barnetrygden skal økes med 7200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av regjeringsperioden. KrF får imidlertid ikke stoppet rus-reformen fra 2018, som skal flytte fokus over på å behandle fremfor å straffe narkomane.

Frp får stramme inn på innvandring

Frp gikk enstemmig inn for regjeringsplattformen. Partiene er enige om å videreføre antallet kvoteflyktninger som skal tas imot, altså 3000 hvert år. Både KrF og Venstre har ønsket at Norge skal ta inn flere kvoteflyktninger.

Frp har fått gjennomslag for at flyktninger som reiser på ferie i hjemlandet uten avtale med norske myndigheter «straffes» med en karantenetid. I karantenetiden skal det ikke opptjenes botid i henhold til kravet for permanent oppholdstillatelse, eller gis tillatelse til familieinnvandring.

Siv Jensen er også strålende fornøyd med det hun kaller en historisk satsing på samferdsel, og mindre bompenger.

Taxfree-endringene som fjernet muligheten til å bytte tobakkskvoten i alkohol reverseres. Frp får dermed tilbake de to vinflaskene som KrF rappet fra dem før jul, noe som førte til et internt taxfree-opprør i Frp.

Høyre får sin drømmeregjering

Å få til en flertallsregjering på borgerlig side med fire partier er i seg selv en stor seier for Høyre og statsminister Erna Solberg .

– Dette er en historisk dag, det er nå sikkert at Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, sa statsministeren da flertallet var klart.

Høyre får gjennomslag for videre redusering av eiendomsskatten med én promilleenhet for boliger og fritidsboliger, fra 5 til 4 promille. Dette er et mål de deler med Frp.

De får også gjennomslag for å fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital. Det er flere punkter i plattformen som skal gi bedre vilkår for norsk næringsliv, noe som har vært viktig for Høyre.

Venstre får mer ambisiøse klimamål

Venstre skrev i en uttalelse i desember at de vil at Norge skal være et nullutslippsamfunn i god tid før 2050, og fremmet en rekke klima-mål. De krevde blant annet 55 prosent kutt i utslippene innenlands innen 2030, noe de ikke har fått gjennomslag for men:

– Vi har fått til forsterkede og ambisiøse mål som vi skal melde inn til EU og som vi skal gjøre her i landet. Mål om å kutte 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030, er meget ambisiøst, sa Grande under pressekonferansen.

Venstre ønsket seg dessuten permanent vern mot petroleumsaktivitet av de sårbare områdene, som inkluderer Lofoten, Vesterålen og Senja. De får de ikke, men de regjeringen skal ikke åpne for petroleumsaktivitet eller konsekvensutrede disse havområdene i regjeringsperioden.

I stedet for en flat CO2-avgift på 1000 kroner per tonn, har de fått gjennomslag for å trappe opp den flate CO2-avgiften med fem prosent årlig for alle sektorer frem til 2025.

Venstre ville ha gratis kjernetid i SFO/AKS for lavinntektsfamilier, samt en mer fleksibel skolestart. Begge disse to ønskene har de fått igjennom. Venstres store seier fra 2018 om å avvikle pelsdyrnæringen skal gjennomføres, tross motstand fra både KrF og Frp.

Partiet har også fått gjennomslag for å stoppe neddyrkingen av myr og å restaurere ødelagt myr, men all myr vernes ikke slik de i utgangspunktet ønsket.