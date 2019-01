PROSEDYRENE I GANG: Det gjenstår bare fire-fem dager av rettssaken mot Eirik Jensen. Tirsdag startet Jens Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe sluttprosedyren. Foto: Helge Mikalsen

– Jensens forklaring er skremmende

INNENRIKS 2019-01-15T19:57:09Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Spesialenheten for politisaker mener Eirik Jensen (61) har vært korrupt siden han møtte Gjermund Cappelen i 1993.

Publisert: 15.01.19 20:57

Gjennom perioden har Jensen stadig avansert i politiet. I flere år ledet han Oslo-politiets etterretningsarbeidet mot kriminelle – med nasjonalt ansvar. Da han ble pågrepet i 2014, var han rådgiver for politimester Hans Sverre Sjøvold.

Da Spesialenheten for politisaker startet sin sluttprosedyre tirsdag, var det få positive ord om den tidligere politioverbetjenten. Selv forhold som Jensen har innrømmet i retten skremte aktoratet .

– Det er mange ting som er skremmende med Jensens forklaring, sa aktor Guro Glærum Kleppe og viste til at Jensen visste om møtet mellom Cappelen og en kriminell svensk albanerliga – uten å ta det videre i politiet.

Juryen skal svare på to hovedspørsmål når de tirsdag i neste uke trekker seg tilbake for å avgjøre 61-åringens skjebne.

Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika? Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Dersom syv av de ti jurymedlemmene svarer ja, vil Jensen bli funnet skyldig.

Medvirkning til smugling av narkotika

Spesialenheten mener juryen skal svare ja på spørsmål 1, fordi Eirik Jensen sendte «beroligende meldinger» til Cappelen om at politiet ikke var på sporet av ham.

Aktor Jan Egil Presthus understreket overfor juryen at Jensen har hatt en så sentral stilling i politiet at han i praksis hadde oversikt over hva som skjedde til enhver tid, selv om han ikke var på politihuset.

Presthus trakk senere frem meldingen som Jensen sendte til hasjsmugleren i november 2011:

«Hei. vet du om du må bytte hele motoren. og hv de må det. hvor lang tid tar en slik jobb..? »

Ifølge Cappelen handler meldingen om et hasjparti av dårlig kvalitet.

– Jensen engasjerer seg så mye at han irriterer seg over at det må byttes. Dette viser hvor involvert han var, sa Presthus.

Grov korrupsjon

Spesialenheten fastholder at Eirik Jensen har fått 500 kroner pr. kilo som Cappelen har innført, selv om det ikke er funnet spor av kontanter i dette omfanget. I tingretten ble Jensen dømt for innførsel av ca. 13,9 tonn hasj – noe som vil bety at Jensen har fått 6.950.000 kroner av Cappelen siden 2004.

I tillegg mener Spesialenheten at Gjermund Cappelen betalte rundt 200.000 kroner for oppussingen av badet til Jensen på Århus gård i 2005.

Selv om juryen skulle se bort fra de to mest alvorlige korrupsjonspunktene i tiltalen, så mener Spesialenheten at Jensen kan dømmes for grov korrupsjon for tre forhold som Jensen har innrømmet at fant sted:

I 2009 kjøpte Gjermund Cappelen en Tag Heuer-klokken hos Urmaker Bjerke i Oslo til 17.000 kroner. Jensen har innrømmet at han fikk klokken, men hevder han leverte den tilbake.

– Dette er en fullbyrdet korrupsjonshandling, selv om Jensen skulle ha levert den tilbake, slo Presthus fast i prosedyren.

Jensen har også fått en kryptert telefon, en Nokia N73 til en verdi av 5000 kroner. Mobilen var utstyrt med en programvare med en prislapp på 1000 amerikanske dollar.

Det tredje forholdet er reparasjon av en TW Steel-klokke på flyplassen i Amsterdam. Dette fikset Cappelen for Jensen. Reparasjon kostet 800 kroner.

Aktor Kleppe understreket overfor juryen at beløpet på tjenesten ikke har avgjørende betydning i korrupsjonssaker mot offentlige ansatte.