Sibirkulden er her – sur vind kan gjøre det farlig kaldt

Publisert: 27.02.18 16:27

Med gradestokker som viser 30 minusgrader enkelte steder i landet er det bare å kle seg godt og bruke kuldekrem, lyder rådet fra Statsmeteorologen.

Sibirkulden blåser inn over Europa og flere steder i Norge ble det målt temperaturer på minus 30 grader og stiv kuling natt til tirsdag.

Kaldest er det i fjellene i Sør-Norge. På Leirflaten målestasjon i Oppland ble det målt − 33,3 grader.

På Meteorologisk institutts stasjon på Torungen i Arendal ble det målt minus seks grader med en middelvind på 20 meter i sekundet.

– Det var mer utbredt kulde i går, men blåser det mer i dag og det kjennes kaldere ut, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Rafael Escobar Løvdahl.

Escobar Løvdahl sier det er kaldest på fjellene i Sør-Norge og langs kysten på Sørlandet, men at sibirkulden også er å kjenne i byene.

Ikke unormalt

Kaldest av byene er det i Oslo og i Kristiansand. I Oslo ble det målt minus åtte grader med middelvind på syv meter i sekundet tirsdag formiddag.

– På Tryvann var det minus elleve grader på formiddagen og det blåste 7,2 meter i sekundet, det er en kulde man kjenner ganske godt, sier Escobar Løvdahl.

På Kristiansand lufthavn, Kjevik ble det målt minus syv grader med en middelvind på elleve meter i sekundet.

– Kle godt på barna deres som er ute og leker og bruk kuldekrem, anbefaler statsmeteorologen.

Her kan du sjekke hvordan vinden påvirker den effektive temperaturen: Hvis målt temperatur er minus 15 C, og det blåser stiv kuling – 16,5 meter i sekunder, vil effektiv temperatur bli nær doblet til minus 29 C!

Sibirkulden skyldes et høytrykk med kald luft som blåser fra Russland, men statsmeteorologen sier det ikke er unormalt at det er så kaldt på denne tiden av året.

– Det som har skjedd nå er at høytrykket kom ganske sent i februar og det ser ut til at det også blir kaldt i månedsskiftet.

Snøskredfare

Mens det er kaldt i Sør-Norge er det mildt i Nord. Escobar Løvdahl forteller at det ble målt minus tre grader i Tromsø tirsdag.

– Det som er spesielt er hvor mildt det er på Svalbard. Vi har nå hatt 87 måneder hvor det har blitt målt temperaturer over det som er normalt, og i dag ble det målt tre pluss grader.

Mildværet og store nedbørmengder har ført til stor snøskredfare på Svalbard og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har snøskredvarselet satt til rødt nivå, som er det nest høyeste varselnivået.

Jostein Aasen ved NVE sier til VG at snøskredsvarselet er over utkantregionene vest og øst som er lite bebodd.

– Det ble målt 43 millimeter nedbør i Ny-Ålesund i dag. Det er skikkelig vær. Vi har også sendt ut et snøskredvarsel for Vest-Finnmark for onsdag, sier Aasen.

På onsdag er det meldt kraftig vind og mye nedbør langs Finnmarkskysten og Aasen forteller at det trolig vil vedvare utover torsdag.