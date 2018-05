SNART TILBAKE: Une Aina Bastholm har hatt Per Espen Stoknes (i bakgrunnen) som vikar mens hun var i permisjon. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Klar for stortings-comeback: Støtter MDGs Acer-ja

Publisert: 14.05.18 17:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-14T15:12:47Z

MDGs ene representant på Stortinget er tilbake på jobb i august etter mammapermisjon. Une Aina Bastholm mener det var naturlig at partifeller meldte seg ut etter MDGs kontroversielle Acer-ja.

Da MDG tapte kampen mot sperregrensen i 2017, var det talsperson Une Aina Bastholm (32) som ble partiets eneste representant på stortinget.

Men Bastholm ble gravid, og etter noen måneder som stortingsrepresentant fikk hun datteren Henni (4,5 mnd), og gikk ut i foreldrepermisjon. I august er hun tilbake.

– Det å ha blitt mamma er jo litt sånn boble når man er i permisjon, og det tror jeg at mange kjenner seg igjen i. Jeg synes det er veldig fint, men innen august begynner det nok å klø litt i fingrene etter å komme i gang igjen, sier hun til VG.

Støtter Acer-prosessen

Per Espen Stoknes (51) har vært vikar for Bastholm på stortinget, mens MDG har vært igjennom noen vanskelige beslutninger: De støttet norsk tilknytning til EUs energibyrå Acer, noe som skapte splid og flere utmeldelser i partiet. Bastholm mener Stoknes gjorde en god jobb mens hun var borte, også i Acer-saken.

– Denne saken var det delte meninger om i partiet, mest på grunn av synet på EU. Derfor hadde vi en grundig og demokratisk prosess der både sentralstyret og landsstyret fikk si sin mening. Jeg synes saken ble håndtert bra, sier hun.

– At noen valgte å melde seg ut er en naturlig følge av at vi tar politiske standpunkt i partiet. At noen da ikke føler seg hjemme i partiet må vi respektere. Jeg har vært gjennom dette selv, da jeg meldte overgang fra Ap fordi de ikke hadde god nok miljøpolitikk.

Hun mener Norge ikke kan løse klimaproblemene alene, og at alle tjener på at Norge kan bidra til å få Europa over fra skitten til ren energi.

– MDG fikk inn et krav om sterkt hensyn til naturen, og det er viktig å huske på at det fortsatt er Stortinget som skal bestemme i saker om utbygging av vannkraft og kabler til utlandet.

– Trenger sterke stemmer på miljø

På MDGs landsmøte i helgen ble Bastholm gjenvalgt som kvinnelig talsperson, og skal lede partiet sammen med Arild Hermstad (51).

Hermstad vant over Farid Shariati (31) fra Finnmark, som ville ta MDG i en ny retning inspirert av andre grønne partier i Europa, og bli et bredere grønt folkeparti.

– Vår troverdighet minsker ikke ikke av at vi blir troverdige på andre saker - tvert i mot. Begrepet «ensaksparti» er et stigma – om det er reelt eller ikke, sa den tapende kandidaten til VG.

Hermstad, som var Bastholms favoritt, mener partiet trenger å modnes før de går for bredt ut, og heller snakke om andre politikkområder med utgangspunkt i miljøpolitikken. MDG ligger fortsatt og vipper rundt sperregrensen på målingene.

– Har du og Hermstad samme visjon for hvordan dere skal øke oppslutningen?

– Jeg tror vi er enige om at vi ønsker å vise fram mer av MDGs verdigrunnlag og visjonene våre for et annerledes samfunn, men at det ikke trenger å bety at vi er mindre opptatte av miljø og klima. Det ville være veldig fremmed for MDG - det er den politikken der vi virkelig trenger sterke stemmer, sier Bastholm.

De to partilederne har rollefordelingen klar:

– Jeg skal være mye på Stortinget og han skal passe på organisasjonen fra partikontoret. Han har mye erfaring med å bygge organisasjon. Men vi skal nok se ham mye utad også.

Vil ikke sitte alene på Stortinget

Frem mot neste stortingsvalg har Bastholm et mål for øyet:

– Når jeg er i mammaperm og tenker på hva det er som er mitt mål de neste årene, så er det at vi skal komme inn med en større gruppe. Før valget hadde jeg gledet meg veldig til å sitte sammen med mange på Stortinget.

– Hvordan skal du få til det?

– Ved at vi får vist frem mer av visjonene vi har for et grønt samfunn som ikke bare handler om miljøutfordringer, men som har fokus på andre ting enn de materielle. Et samfunn der det er lettere å jobbe mindre i stedet å ta ut mer lønn, hvor man har mer tid til hverandre, og det er mindre kjøpepress og prestasjonspress.

Både Bastholm og Hermstad har også vært klare på at MDG må være tydeligere på at de først vil se mot venstresiden og Ap for samarbeid ved neste stortingsvalg, så lenge Frp er en del av høyreblokken.