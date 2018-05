VASSER PÅ STENGT VEI: Rolf Hagen tok lørdag på seg vadebukse for å levere matvarer til en eldre mann som bor innenfor der veien er stengt få Fylkesvei 26 ved Nybergsund. Foto: Torstein Bøe/VG

Ordføreren om vårflommen i Trysil: – For mange er det en fortvilt situasjon

Publisert: 12.05.18 17:42

INNENRIKS 2018-05-12T15:42:44Z

TRYSIL (VG) Flere hus i Trysil er omringet av vann, men innbyggerne er godt forberedt, og de fleste tar vårflommen med knusende ro. Ordfører Erik Sletten (Sp) sier mange gruer seg flere måneder i forkant.

– Jeg har bodd her hele livet, og dette er langt fra det verste vi har opplevd. Den verste var i 1995, men det var også ille i 2014, sier Stein Myhre (60) til VG.

Han er ute i boligfeltet hvor han bor sammen med naboen Olav Svendsen (58).

– Vi er bare ute og kontrollerer, vi, sier Svendsen.

Innkjørselen til eiendommene deres har vært fullstendig oversvømt siden natt til fredag, men husene er fortsatt trygge for vannmassene.

Selv om det fortsatt er 300 meter til Trysil -elva, som ligger bak eiendommene deres, er det vann like nedenfor.

– Det ble ikke så ille som vi hadde forventet, men vannet er 3–4 meter høyere enn normalt, sier han.















1 av 6 STIGENDE: Fredag kveld var det ikke vann i nærheten av denne bilen. Lørdag var hele plassen foran oversvømt. Torstein Boe

Vannføringen har økt

Svendsen sier han ikke tør å kjøre bilen inn til eiendommen, mens Myhre kjører firhjulstrekkeren sin rett over.

VGs journalist hadde bare på seg korte støvler, så Myhrer stilte ryggen sin til disposisjon for å komme til den andre siden.

Flere steder i Trysil er eiendommer omringet av vann., og mange må pumpe ut vann av kjellerene sine.

På idrettsplassen er fotballbanen nesten fullstendig oversvømt, men det er likevel - for sikkerhets skyld - satt opp skilt med klar beskjed:

« Banen er stengt for all ferdsel».

Vannføringen ved Nybergsund i Trysil har økt siden fredag, og det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye snø som er igjen, men det ventes flomtopp under 2014-nivået.

Reddet nyfødt kalv fra å drukne

På Sætersmoen gård i Ljørdalen i Trysil kommune, ble en kalvfødsel også svært dramatisk grunnet flommen.

Natt til torsdag våknet gårdsbruker Øyvind Kveen til rauting bak huset, og lyder som indikerte kalving.

– Jeg ilte til og fant kalven, som hadde ramlet uti flomvannet. Bare hodet stakk opp, forteller Kveen.

Han fikk den nedkjølte kalven inn, og heldigvis gikk det bra med kalven, som har fått navnet Neptun.

Trosset stengt vei med vadebukse

Lørdag morgen ble Fylkesvei 26 ved Nybergsund stengt, og da VG besøkte veisperringen hadde Rolf Hagen tatt på seg vadebuksene for å levere matvarer til en venn som bor innenfor avsperringen.

Flomfaren i Trysil ligger på rødt nivå, men det er ventet at flomtoppen er nå lørdag.

Vannstanden i Trysilelva har beveget seg sakte men sikkert oppover i flere dager, forteller ordfører Erik Sletten i Trysil kommune til VG.

VG møtte han i Innbygda fredag kveld, hvor han sammen med kommunens beredskapskoordinator Hans Martin Aas har tatt turen ut til flomvollen langs elven, hvor det også er en flomstein som viser hvor høyt vannet er.

– Det er en kraftig vårflom på 15-års-nivå, men vi har god beredskap i kommunen, og har forberedt oss lenge på dette på grunn av de store snømengdene i vinter. Nå har vi hatt sakte tining en god stund, men så har det nå kommet litt nedbør de siste dagene, sier Sletten.

Én person evakuert

Han forteller at det hittil kun er én person som er evakuert i kommunen.

– Det gikk udramatisk til for seg. Personen ble hentet i bil, forteller han.

Kommunen har ikke igangsatt kriseberedskap, men ordføreren forsikrer at de følger situasjonen tett.

– Vi leser av vannføringen og måler vannstanden. I tillegg kjører vi rundt i kommunen og sjekker at det står bra til med folk - det gjorde vi torsdag. Det er viktig for oss å være trygg på at folk har det bra, sier han.

Gruer seg til flommen

Han sier at selv om mange er blitt vant til at flom er en del av våren, er det også veldig mange av kommunens innbyggere som gruer seg til at vårflommen skal komme:

– Vi prøver å dra rundt til de stedene vi vet det blir ille. For mange er det en fortvilt situasjon, og mange går og gruer seg til at flommen skal komme i flere måneder og tenker på hva som kan skje, sier han.

