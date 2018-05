DAG ÉN AV RETTSSAKEN: Paul Kristian Simmons ble 25 år gammel. Tirsdag starter rettssaken mot de to mennene som er tiltalt for å ha drept ham. Foto: PRIVAT

Aktor: Et uhell at Paul Simmons (25) ble drept

Publisert: 15.05.18 09:37 Oppdatert: 15.05.18 10:44

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten tror ikke at Marius Groth (35) og Eirik Vad (36) mente å drepe Paul Simmons (25).

– Vi mener ikke at de tiltalte planla å drepe Simmons, eller at de drepte han med viten og vilje. Det er likevel fullt mulig å bli dømt for drap i norsk rett, understreker aktor Cecilie Schløsser-Møller i sitt innledningsforedrag.

25 år gamle Paul Kristian Simmons funnet livløs på et hotellrom på Comfort Hotel Børsparken i Oslo sentrum 7. februar 2015.

Hva som hadde skjedd på hotellrommet i forkant er helt sentralt i rettssaken som startet i Oslo tingrett tirsdag, der to bekjente av 25-åringen står tiltalt.

– Hvilke planer hadde de tiltalte eventuelt i forkant? Vi vet at Vad var til stede da Simmons inntok overdosen med heroin. Hadde han sammen med Groth planlagt å forlede Simmons til å innta heroinet? spør Schløsser-Møller.

– Eller kan det stemme at han kjøpte heroinet ved en feil og at både han og Simmons sniffet stoffet frivillig i den tro at det var heroin? Og hvorfor fortalt ikke Vad til ambulansepersonalet at Simmons hadde fått i seg heroin? fortsetter aktor.

Av innledningsforedraget går det frem at Vad ble avhørt flere ganger før han fortalte politiet at han visste at Simmons hadde fått i seg heroin. Den endelige obduksjonsrapporten konkluderte med at det var heroinen som hadde størst betydning for 25-åringens død.

Politiet etterforskning av hva som skjedde har blitt vanskeliggjort av mangelen på et åsted ettersom hotellrommet allerede var vasket da politiet kom til stedet.

– Man kan jo spørre seg hvorfor det ikke ble gjort, men det betyr ikke at vi vil forbli uten informasjon om det som skjedde på rommet. Vi skal blant annet høre vitnemål fra AMK som kom til stedet, påpekte Vads forsvarer Benedict de Vibe.

Erkjenner vold og bedrageri

Både Marius Groth og Eirik Vad nektet straffskyld for drap og drapsforsøk da rettssaken mot dem startet tirsdag. Begge erkjenner imidlertid straffskyld for bedrageri.

Marius Groth erkjenner også å ha utøvd vold overfor en Oslo-mann, som påtalemyndighet mener de to forsøkte å drepe gjennom å forlede ham til å innta narkotiske stoffer.

– Han erkjenner ikke drapsforsøk, men han erkjenner vold, altså neddopingen, sier Groths forsvarer Øystein Storrvik i retten.

Simmons ble holdt kunstig i live i to dager før han ble erklært død 9. februar 2015.

Marius Groth (35) og Erik Vad (36) ble en måned senere pågrepet.

De ble først etterforsket for bedrageri, men etter hvert satte politiet i gang romavlytting av dem, i håp om å finne ut hva som hadde skjedd med Paul Simmons.

I fjor høst ble Vad og Groth tiltalt for blant annet drap , drapsforsøk, ransforsøk og bedragerier – alt innenfor en periode på 2–3 måneder om vinteren 2015.

– De to tiltalte har gradvis endret sin forklaring ettersom nye bevis har blitt forlagt dem. De har gått fra å nekte enhver befatning med noe straffebart, til å erkjenner at de forsøkte å svindle Simmons, sier Schløsser-Møller.

Rettssaken mot de to mennene startet tirsdag. Den skal etter planen vare i åtte uker.

