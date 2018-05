Barn i Norge bruker nå nesten 30 prosent mindre antibiotika enn for seks år siden. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Norske barn bruker stadig mindre antibiotika

NTB

Publisert: 22.05.18 08:22

Bruken av antibiotika blant barn har gått kraftig ned de siste fem årene. Det viser tall fra Reseptregisteret.

Tallene viser at nedgangen har vært på nesten 30 prosent fra 2012 til 2017, melder P4 .

– Utviklingen har vært veldig positiv. Det er ganske formidabelt, og bruken går raskere ned blant barn enn blant voksne, sier Ketil Størdal, leder i Norsk Barnelegeforening.

Han tror tydelige og gode retningslinjer for behandling er forklaringen. Et eksempel er behandling av ørebetennelse.

– De fleste ørebetennelser går like raskt over uten antibiotika, og da er det ingen grunn til å gi det, sier han og understreker at fornuftig bruk av antibiotika er viktig av flere grunner.

– Først og fremst fordi en del antibiotika, spesielt til luftveisinfeksjoner, ikke er nødvendig og kan ha bivirkninger for det enkelte barnet, sier han til P4.

I tillegg kan unødvendig bruk føre til mer resistens, altså at antibiotika ikke lenger virker når vi faktisk trenger det.

