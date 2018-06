DØMT: Sekker og uniformer var blant gjenstandene den pensjonerte offiseren ble dømt for å ha underslått fra militærleiren Sessvollmoen. Dette bildet er fra Forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen i vinter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Offiser dømt for underslag av 5.600 gjenstander fra Forsvaret

NTB

Publisert: 02.06.18 11:23

INNENRIKS 2018-06-02T09:23:55Z

En pensjonert offiser er dømt til fengsel i syv måneder for å ha tatt med seg uniformer, sekker, undertøy og andre gjenstander fra Forsvaret.

Fire måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år, melder Romerikes Blad som omtaler dommen fra Øvre Romerike tingrett.

Den tidligere avdelingssjefen ved Sessvollmoen på Romerike ble tiltalt etter at politiet fant drøyt 5.600 gjenstander til en verdi av 600.000 kroner i hans besittelse.

Materiellet besto av både uniformer, sekker, undertøy og annen bekledning, som både ble funnet hjemme hos mannen og på ulike lagre forskjellige steder i Forsvarets leir på Sessvollmoen.

Mannen erkjente ikke straffskyld, men har forklart at det dreide seg om gjenstander som uansett skulle kastes. Han fortalte også at uniformseffekter og annet militært utstyr skulle gis bort til forskjellige lokale instanser som ikke hadde råd til å betale for dem.

Mannen ble også dømt for to brudd på våpenloven. Det ene dreide seg om at han skal ha oppbevart en slåsshanske i bilen sin, det andre at han skal ha hatt en pistol oppbevart utenfor våpenskap.