Siv fisket 11-kilos torsk: - Fisken var full av plast

Hobbyfiskeren Siv Ingebrigtsen (54) fikk en ubehagelig overraskelse da hun dro opp en 11 kilo tung torsk på Nordmøre denne uken.

– Fisken var full av plast. En stor klase med gaffatape og cirka en meter med pakkebånd, forteller Ingebrigtsen til VG.

Ingebrigtsen sier synet da de åpnet magen på fisken var grusomt. Pakkebåndene som fylte opp fisken var omkring 1,5 cm brede, forteller hun. Det var av typen bånd som blir brukt til å sikre lasten på store paller.

Plastforsøpling i naturen har fått mye oppmerksomhet etter at en gåsenebbhval ble funnet med 29 plastposer i magen på Sotra i januar i år. Lørdag denne uken gikk den store strandryddedagen av stabelen, hvor 45.000 personer fjernet plast og annet søppel fra strender over hele landet.

– Kantete mage

– Den var full av denne plasten. Stakkars fisk, den må ha hatt det veldig vondt.

Siv, som til daglig jobber på en fabrikk i bygda Valsøyfjord i Halsa kommune på Nordmøre, er glad i å fiske, men har aldri tidligere sett noe lignende.

– Vi så jo fort at det var noe som ikke var helt som det skulle. Man kunne se utenpå fisken at det var noe rart inni den. Magen var ikke rund, det var flere forhøyninger på den, den stakk liksom ut her og der. Var mer kantete, forklarer fiskeren.

– Den må ha lidd noe forferdelig.

Plukker søppel på stranden

Hun forteller at pensjonistforeningen i bygda var ute og plukket søppel dagen før hun fanget fisken.

– De plukket 60 sekker med søppel innenfor et veldig lite område. Og dette er bare en liten bygd på Nordmøre, så da kan du jo tenke deg hvordan det ser ut i resten av verden.

Økt fokus på plast-problemet

Blant deltagerne på den store strandryddedagen lørdag var statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg har funnet veldig mye plast fra båttau, som smuldrer i småbiter og blir spredt slik at både fisk og fugl får det i seg. Mange av ungene fant sprøyter som er typisk forurensning fra en stor by som Bergen, sa hun til NTB.

Totalt var 103.000 stykker påmeldt til den ukelange aksjonen, som er et initiativ fra Hold Norge rent.

NRK-programmet «Planet plast», som hadde premiere i april i år, setter også søkelys på forsøplingen av havet, det samme har aksjonen «Redd hvalen» gjort.

– Folk er blitt mer oppmerksomme på alt søppelet som flyter og hvilken skade det påfører miljøet, sier daglig leder Lise Gulbransen i Hold Norge Rent til NTB.

