NEKTER STRAFFSKYLD: Den 49 år gamle finansakrobaten Christer Tromsdal har hele tiden stilt seg uforstående til anklagene som rettes mot ham. FOTO: MARTE VIKE ARNESEN

Tiltale: Hyret inn torpedoer for å skade tingrettsdommer

Publisert: 09.05.18 15:57 Oppdatert: 09.05.18 16:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-09T13:57:25Z

Politiet mener finansakrobaten Christer Tromsdal (49) hyret inn flere torpedoer for å skade eller drepe en tingrettsdommer – i en straffesak mot seg selv i 2012.

I tillegg mener politiet at et gjengmedlem i 30-årene samarbeidet med Christer Tromsdalen om torpedooppdraget.

Nå har Oslo statsadvokatembeter tiltalt begge to for motarbeiding av rettsvesenet, under særdeles skjerpende omstendigheter.

Tromsdal har nektet straffskyld under hele etterforskningen, og 49-åringen risikerer inntil ti års fengsel om han blir dømt. Det samme gjelder gjengmedlemmet i 30-årene.

Jaget bort torpedoer med håndvåpen

Søndag 10. juni 2012: Sent om kvelden slo to maskerte menn seg inn i eneboligen til et ektepar på Vollen i Asker med en blå slegge og balltre.

De to mennene gikk målrettet etter mannen i huset, helt til han trakk frem et håndvåpen fra nattbordsskuffen og siktet mot dem.

Da forsvant torpedoene fra eneboligen – og videre i en ventende bil.

Varlset politiet

Politiet i Asker og Bærum ble raskt varslet om den dramatiske hendelsen, som først ble registrert som et innbruddsforsøk i politiets datasystemer – og ikke en alvorlig voldshendelse.

Men.

I nabohuset lå muligens et annet svar i saken. Der bodde en eldre kvinne, hvis mannen i huset var ansatt som dommer i Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Advokat: Tromsdal hyret inn torpedoer for å ta dommeren

Politiet: Gikk i feil hus

I denne perioden i juni i 2012 var denne mannen faglig meddommer i en omfattende bedragerisak i Oslo tingrett.

Økokrim hadde tiltalt finansakrobaten Christer Tromsdal (49) og to forretningspartnere, en kunsthandler (55) og eiendomsmegler (50), for grove bedragerier mot banker og privatpersoner .

Den flere måneder lange rettssaken nærmet seg slutten, men nå flyttet aktørene i salen fokuset bort fra bedragerier til et påstått innbruddsforsøk i Asker.

Årsak: En av politiets hovedteorier var at de maskerte gjerningsmennene hadde slått seg inn i feil hus, og at deres egentlige oppdrag var å skade eller ta livet av meddommeren i bedragerisaken i Oslo tingrett.

Etterforskerne mente også at motivet bak angrepet var å hindre dommeren i å fullføre rettssaken slik at den ble avbrutt, og dermed utsatt.

Internt hos politiet og påtalemyndigheten har saken fått kallenavnet « Slegge-saken ».

Tromsdals forsvarer Mette Yyvonne Larsen sier han nekter befatning med saken og at de mener politiet har tatt feil mann.

– Saken er utelukkende bygget på vitner som selv er kriminelle og som vi oppfatter har et motiv for å forklare seg usant.

– Det har vært en kjempebelastning for Tromsdal at man velger å tro på slike vitner. Jeg opplever at det satt langt inne å henlegge saken fordi politiet har brukt fryktelig lang tid for å etterforske den.

Denne artikkelen handler om Krim

Christer Tromsdal