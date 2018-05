FULL FYR: Skogbrannen nærmer seg bygninger, men nødsentralen forteller at de har situasjonen under kontroll. Foto: John J. Storholt

Stor skogbrannfare – full utrykning i Møre og Romsdal

Publisert: 21.05.18 16:02 Oppdatert: 21.05.18 16:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-21T14:02:03Z

En skogbrann på 300–400 meter herjer i Rindal i Møre og Romsdal. Nå er slukninghelikopter på plass og Sivilforsvaret på vei.

Alt finværet har ført til stor skogbrannfare sør for Stad og Dovre. Men også i Møre og Romsdal og i Trøndelag er det veldig tørt.

– Skogbrannfaren vil vedvare hele uken. Folk i hele Sør-Norge bør være veldig forsiktige. Det har vært lite nedbør, sier Bente Wahl Meteorologisk institutt til VG.

I Rindal og Surnadal i Møre og Romsdal var det mandag ettermiddag skogbrann.

– Det er en skogbrann på 300 ganger 100 meter i ulendt terreng som brannvesenet holder på å kjempe med nå, sier Rian Morrison vakthavende ved Møre og Romsdal 110 sentralen til VG ved 14-tiden.

Ifølge Tidens Krav fører det ulendte terrenget til vanskelige arbeidsforhold for brannmannskapene.

I 15.45-tiden forteller 110-sentralen at et helikopter er på plass for å bistå med slukningsarbeidet. Sivilforsvaret er også på vei. De har ikke fått noe oppdateringer på hvor stor brannen er.

– Brannmannskapene på stedet skal ha rimelig kontroll over situasjonen.

– Vi var redde

Bilder fra stedet viser at skogbrannen er svært nær gårdstunet på Nedgarden. Operatør Sindre Kongshaug forteller imidlertid at det på nåværende tidspunkt ikke skal være utsatt.

– Vi har ikke fått meldinger om at noen bygninger skal være i fare, sier Kongshaug.

Gunnar Negård Løseth driver gården Nergarden og forteller til VG at situasjonen nå ser ut til å være under kontroll, men at de var veldig bekymret tidligere i dag da de så flammene komme nærmere og nærmere.

– Vi var litt redde. Brannvesenet har jobbet veldig godt, men det er nok litt utfordrende forhold med det bratte og ulendte terrenget, sier han over telefonen.

Datteren Sigrid Nergård Løseth forteller at politiet sendte dem innendørs på grunn av all røyken.

– Jeg regner med at vi kommer til å sove godt i natt, men brannvesenet kommer nok til å jobbe helt til morgenkvisten, sier hun.

110-sentralen forteller at det er skog sør for brannstedet, men at det er en elv mellom der hvor det brenner og skogen.

Politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen, men operasjonsleder Tor Andre Gram Frank sier til Driva at det kan være snakk om bålbrenning.

Skogbrannfare flere steder

På grunn av lite nedbør er det skogbrannfare flere steder i landet. Også Østre Agder brannvesen går ut med en klar advarsel:

– Meget stor skogbrannfare! I pinsehelgen blir det meget stor skogbrannfare i vårt distrikt. Vi ber deg som har tenkt å tenne bål eller grille og la være. Den neste uken vil skogbrannfaren øke ytterligere da det ikke meldt nedbør, skriver de på Twitter og minner om at det i Norge er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.