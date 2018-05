TUKLET MED: Superstjernen Beyoncé lanserte albumet «Lemonade» ekslusivt på Tidal. Foto: Klaudia Lech

DN: Tidal manipulerte lyttertall med falske avspillinger

Publisert: 09.05.18 08:58

Den norskutviklede strømmetjenesten Tidal skal ha manipulert musikkavspillinger i stor skala, slik at Beyonce og Kanye West har fått inntekter de ikke skulle hatt, skriver DN.

Dagens Næringsliv har fått tilgang på store mengder data fra den norskutviklede musikkstrømmetjenesten Tidal som viser hvordan brukere skal ha lyttet til musikk.

Ifølge avisen viser dataene at Tidal har manipulert musikkavspillinger så det ser ut som at sanger av Beyoncé og Kanye West har blitt avspilt flere millioner ganger enn de i realiteten har blitt.

Konsekvensen av den angivelige manipulasjonen er at andre artister tjener mindre. Dersom en musiker får mer enn den skal ha, får en annen mindre.

Hiphop-ikonet Jay Z har stått i spissen for Tidal, som han lanserte i 2015 da han kjøpte opp det norske selskapet bak musikkstrømmetjenesten Wimp. Kona hans, Beyoncé, og Kanye West har blant andre også vært på eiersiden.

NTNU-bistand

NTNUs Center for Cyber and Information Security (CCIS) har på oppdrag fra DN analysert Tidals logger.

Etter at de enorme datamengdene er analysert av ekspertmiljøet, konkluderer de med at de gjennom avansert analyse kan slå fast at det i visse perioder har foregått manipulasjon av dataene.

Det er funnet flere enn 320 millioner falske avspillinger, og over 1,7 millioner brukerkontoen er rammet.

– Vi kan ikke med sikkerhet si med hvilken metode som er brukt eller hvorfor tallene er blitt manipulert, men vi kan se resultatet i de anonymiserte loggfilene, sier professor Katrin Franke, som har ledet gruppen, til avisen.

Avviser manipulasjon

Musikkstrømmetjenestens advokat, Jordan W. Siev, skriver følgende til DN:

– Tidal benekter uttrykkelig å ha «manipulert» strømmetallene for en artist eller sang på noen måte, eller å ha «endret royaltyutbetalinger» til rettighetshavere.

I tillegg hevder Siev at NTNU-rapporten bygger på feilaktige forutsetninger.

Tidal har også tidligere vært i hardt vær, og har de siste årene vært preget av store utskiftninger. DN avslørte i fjor at musikkstrømmetjenesten hadde blåst opp abonnementstallene.