PRESSET: Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold har måttet tåle kritikk for at et gjengmiljø har fått vokst seg sterkt og voldelig på Holmlia i Oslo. Han sier Oslo-politiet står i en krevende ressurssituasjon. Foto: Trond Solberg

Politimesteren i Oslo etter gjengavsløring: Ber om millionbevilgninger

Publisert: 12.06.18 21:03 Oppdatert: 12.06.18 21:19

INNENRIKS 2018-06-12T19:03:47Z

Oslopolitiets forsøk på å få kontroll over det harde gjengmiljøet på Holmlia, går utover polititilbudet i andre problemområder i hovedstaden, vedgår politimester Hans Sverre Sjøvold.

Han innrømmer at politiet ikke har gjort en god nok jobb på Holmlia, hvor gjengen Young Bloods gjennom over ti år har vokst frem til å bli Oslos største gjengtrussel .

– Ja. Det ville vært oppsiktsvekkende hvis jeg svarte noe annet etter disse reportasjene dere har hatt. Vi kunne gjort en bedre jobb, men vi har gjort mye der, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til VG.

Politimesteren i Oslo sier ressurssituasjonen for Oslo-politiet er svært krevende, og at de har måttet kutte i sentrum og på vestkanten for å hamle opp med situasjonen i øst.

Hvis ikke ekstramidlene til Oslo-politiet videreføres neste år – så vil de slite, mener politimesteren.

– Jeg har en ramme penger som jeg er forpliktet til å holde meg til. Og per dato er det en altfor liten ramme, sier Sjøvold.

Slik rammer bråket andre bydeler

Til tross for at gjengen Young Bloods de siste årene har vokst i styrke og omfang, sier politimesteren at områdene øst og sør i Oslo lenge har vært førsteprioritet for politiet. I alle fall siden inngangen til 2017.

– Og det gjør at vi må omfordele ressurser internt i distriktet. Det vil få konsekvenser for noe, det må vi være ærlige og si. Vi må styrke patruljene i øst, og de patruljene må jo tas fra et sted, sier Sjøvold.

Han advarer om at dette kan gjøre at de ikke får jobbet godt nok andre steder i hovedstaden – og at de også utvikler seg til å bli kritiske områder.

Slik sier politimesteren at de andre bydelene i Oslo rammes:

De har kuttet i budsjettene i vest. Der må politiet nå trappe ned aktiviteten for å holde de nye budsjettrammene.

Politi som har patruljert i andre deler av byen, må nå jobbe i sør og øst. Det fordi det nå skal stå patruljer permanent ute i flere bydeler i sør og øst. Og da må patruljer fra andre deler av byen ta ansvaret for deres hasteoppdrag.

Politimesteren sier det også betyr færre tilgjengelige politipatruljer i områder hvor de har store utfordringer, som Tøyen og Grønland.

– Snakker mange titalls millioner

– Jeg mener det er helt nødvendig at Oslo politidistrikt nå tilføres mer ressurser over tid for å stå i disse krevende områdene. Hvis vi skal unngå å svekke polititilbudet til de andre innbyggerne i distriktet, understreker politimesteren.

– Kan dere være litt mer konkret på hva dere egentlig trenger av bevilgninger? Hvor mye mer enn det dere allerede har trenger vi her? Snakker vi titalls millioner eller noen hundre millioner?

– Vi snakker om mange titalls millioner kroner for å kunne håndtere dette over tid. For vi må ta ressurser ut av ordinær tjeneste og rett og slett bare passe på disse områdene hvor det er kritisk.

Sjøvold: Må kutte ansatte Siden 2013 har Oslo politidistrikt måtte kutte 215 millioner på grunn av regjeringens effektiviseringskrav, opplyser de. Sjøvold sier de ikke greier å effektivisere i takt med kravene – og ender opp med å måtte kutte ansatte. – Er dere et paradoks at dere får flere stillinger fordi det er en krisesituasjon i Sør, samtidig som dere må spare inn ved å kutte stillinger? – Ja, det blir jo det. Vi får tilført øremerkede stillinger, men samtidig må vi forholde oss til de rammene som er, sier Sjøvold.

Mener millionbevilgningen må fortsette

Oslopolitiet fikk i 2018 30 millioner ekstra for å håndtere kriminaliteten i Holmlia og Oslo Sør. De har startet ansettelsen av hele 41 personer for å få bukt med de kritiske områdene.

Men selv om Oslopolitiet sier at de sliter med kapasitet til å håndtere sine oppgaver, ville justisministeren i helgen ikke love Oslo-politiet også får disse midlene i 2019.

– Det som er viktig for oss nå er at dette får oppmerksomhet på vei inn i budsjettet neste år. Vi er avhengig av å få videreført den bevilgningen for å holde trykket oppe i sør, sier politimesteren.

– Det er min fordømte plikt

– Er mer penger den eneste løsningen for å få kontroll på denne situasjonen?

– Effektivisering, samarbeid – dette handler ikke bare om penger. Hvis vi kunne kjøpt oss ut av det her, hadde det vært veldig enkelt. Men så enkelt er det ikke.

– Dere får kritikk for ikke å løst dette, dere påpeker at ressurssituasjonen er krevende og at dere trenger mer penger. Men det er ditt ansvar å sørge for å løse oppgavene med de midlene du får.

– Jeg må forholde meg til de midlene jeg har. Det er min fordømte plikt. Og sånn er det, sier politimesteren.

