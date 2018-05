OVERDOSE: Fire russ er brakt til sykehus med GHB-overdose på landstreffet for russen i Kongeparken på Ålgård lørdag kveld. Det skal ikke være alvorlig for noen av dem. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Fire russ til sykehus etter overdose av GHB

Fire russ er sendt til sykehus etter overdose av det narkotiske stoffet GHB i Kongeparken i Ålgård, men det skal ikke være alvorlig for noen av dem.

– Vi vet aldri hvordan dette ender. Man kjenner hverken innholdet i drikken eller sin egen toleranse for GHB, så det er ren gambling å få i seg. Noen får det dessverre i seg uten å vite det, sier operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han vet ikke hvordan det har gått med de fire, men forteller at de ble brakt til sykehus. Politiet har imidlertid ikke fått meldinger om at tilstanden er alvorlig for noen av dem.

– Alle fire er fulgt opp av helsevesenet, men jeg kjenner ikke til helsetilstanden deres, sier operasjonslederen.

GHB er et sentralt dempende stoff med virkninger som ligner alkohol. Stoffet fremstilles ulovlig, men finnes også i legemiddelet Xyrem, som brukes ved narkolepsi. Ulovlig fremstilt GHB kan inneholde ulike mengder av stoffet, og det kan være liten forskjell på doser som gir rus og som medfører bevisstløshet.

Rusen gjør brukeren oppstemt, men kan føre til en rekke plager, som svimmelhet, muskelsvakhet, hodepine, oppkast og trøtthet. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust, bevisstløshet og i verste fall kan brukeren dø.

– Gått veldig greit

Fem personer ble bortvist fra landstreffet for årets russ i Kongeparken lørdag kveld og natt til søndag, tre av dem tilhørte en russebuss og ble bortvist for bruk av narkotika, mens to ble bortvist for ordensforstyrrelser, melder politiet på Twitter.

– Dette er helt normalt. Ellers har arrangementet gått veldig greit. Etter at selve arrangementet var over, trakk russen seg inn på campingplasser og mot bysenteret hvor flere har leid hotellrom. Sannsynligvis fortsetter festingen, men det er ikke noe som har vært oss til bry, sier Andersen.

– De som har erkjent bruk av narkotika, har blitt anmeldt, sier kollega Brit Randulff til NTB.

Omkring 14.000 russ har vært samlet i Kongeparken i helgen. I tillegg til bortvisningene for narkotikabruk ble seks personer bortvist for å prøve å snike seg inn uten billett.

Innsatsleder Frode Kleven i Kongeparken er fornøyd med hvordan festlighetene har foregått, og politiet har ikke registrert noen voldsepisoder der russen er samlet.

Operasjonsleder i Sør-Vest Henning Andersen sier til VG at det ellers har gått veldig greit for seg også utover natten.

– Det er en av de bedre utgavene av Russ vi har å gjøre med i år, sier han.

Rolig på Lillehammer

På russetreffet på Birkebeineren på Lillehammer, hvor rundt 6.000 russ har vært samlet, var det én deltager som ble anmeldt og bortvist for bruk av narkotika, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Det har gått veldig rolig for seg, det har gått så fint som det kan. Vi fikk litt klager på høy musikk fra fastboende på kvelden i går, men hørte ikke noe mer fra dem i løpet av natten, opplyser politiet i Innlandet til NTB.

