HENLAGT: Drapssaken har vært etterforsket fra politihuset i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Riksadvokaten henlegger partnerdrapssak i Bergen

INNENRIKS 2019-01-29T12:51:53Z

Saken mot en 49 år gammel mann som var siktet for drap på sin kone i Bergen er henlagt av Riksadvokaten.

Publisert: 29.01.19 13:51

Advokat Reidar Steinsvik, som ble oppnevnt som ny forsvarer i saken i desember, sier til BT at saken er henlagt på bevisets stilling.

Det bekrefter også førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

– Tiltalebeslutningen for drap er trukket og saken er henlagt etter bevisets stilling, sier Stolt-Nielsen til avisen.

Ektemannen har hele tiden nektet for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre.

I en pressemelding skriver førstestatsadvokaten:

«Hovedforhandlingen var opprinnelig berammet i juni 2018, men ble avlyst etter at det fremkom vurderinger i en ny sakkyndigerklæring som, etter påtalemyndighetens oppfatning, rokket ved de opprinnelige vurderinger fra medisinsk personell om dødsfallet kunne skyldes naturlige årsaker eller ei.»

«Det er i etterkant av dette innhentet ytterligere en sakkyndig uttalelse som underbygger og forsterker denne usikkerheten», heter det videre.

Det var 25. april 2017 at en 42 år gammel kvinne ble funnet død i sengen sin om morgenen. 17. juni ble ektemannen pågrepet i parets felles hjem og i februar i fjor ble han tiltalt for drap på sin kone.

I Riksadvokatens beslutning heter det: «Etter en samlet vurdering av bevisgrunnlaget – slik det nå foreligger – konstaterer riksadvokaten at det ikke er mulig å føre tilstrekkelig bevis for domstolen for at NN (fornærmede) ble kvalt. Som kjent skal enhver rimelig tvil – ved den strafferettslige bedømmelsen – komme siktede til gode».

Både Riksadvokaten og Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter understreker nå at mannen skal anses som uskyldig.

«Påtalemyndigheten beklager den belastning saken har medført for tiltalte og familien for øvrig, skriver Stolt-Nielsen.

BT skrev tidligere i januar at statsadvokaten skal ha anbefalt overfor Riksadvokaten å henlegge saken.