SKJEDDE HER: En 25 år gammel kvinne ble alvorlig skadet etter at hun ble knivstukket av en 20 år gammel russer på denne Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo. Foto: Gisle Oddstad

Knivstikkingen på Kiwi: Terrorsiktelse frafalles

20-åringen som er siktet for terror etter en knivstikking på Kiwi i januar vil få siktelsen endret til drapsforsøk, opplyser mannens forsvarer Ola Lunde.

Publisert: 13.02.19 16:29 Oppdatert: 13.02.19 17:42







– Det skal være et nytt rettsmøte på fredag, og da vil siktelsen bli endret fra å ha noe mer terror å gjøre til å bli et forsøk på drap, sier Ola Lunde til VG.

Overfor VG bekrefter også PST opplysningene.

– Det stemmer at terrorsiktelsen frafaller. Han er nå siktet for forsøk på overlagt drap, sier Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST.

Det var NRK som først omtalte saken.

Det var 17. januar i år at den 20 år gamle russeren knivstakk en 25 år gammel kvinne på en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo. Kvinnen, som var et tilfeldig offer, ble før til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Hun er i dag utenfor livsfare.

les også Knivofferets bror: – Trodde hun skulle dø

Den 20 år gamle mannen ble raskt pågrepet, og i avhør sa han at han hadde et ønske om å drepe flere mennesker og at angrepet var en terrorhandling. Han hevdet blant annet at hensikten var å drepe kristne europeere.

Mannen endret senere sin forklaring.

– Jeg har hele tiden ment at han er syk, og at den forklaringen ikke skulle vært avgitt uten forsvarer til stede. Det han sa var helt borti natten, sier Lunde.

les også Knivofferets bror: Stakk henne med to hender rundt kniven

Forsvareren mener saken nå er «på rett spor», ettersom siktelsen ifølge forsvareren skal endres.

Den terrorsiktede mannen ble i slutten av januar tvangsinnlagt på sykehus til observasjon. Forsvareren mener det er mistanke om at klienten hans lider av schizofreni.

– Observasjonen har konkludert med at han har vært i en tilstand tilsvarende psykotisk. Etter min mening er han det fremdeles, sier Lunde.

Mannen er nå tilbake i Oslo fengsel, opplyser forsvareren.

20-åringen har tidligere forklart at han har blitt inspirert av terrorangrep, som angrepet i Paris i november 2015 som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018 der tolv personer ble drept.