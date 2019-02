Foto: Krister Sørbø

Lokalpolitikere slår alarm i Venstre - mener Skei Grande har mistet fotfestet

Vestre-medlemmer i Distrikts Norge er bekymret for utviklingen i Venstre. En tidligere ordfører advarer, mens en annen gir seg etter 20 år med tillitsverv.

Det skriver NRK.

– Vi er nøydde til å rope varsko og setje på dagsorden den utviklinga som er i partiet, seier Bjørn Hegstad, tidligere ordfører i Lødingen i Nordland, til NRK.

Overfor NRK peker han på at medlemsmassen går ned, at lokallag blir nedlagt og at færre og færre er tilknyttet partiet - spesielt ute i distriktene. Han peker også på de negative personalsakene i partiet den siste tiden.

Det har blant annet kommet frem at Skei Grande har baksnakket partifelle Abid Raja i en telefonsamtale med politikere fra andre partier, og hun skal ha kalt partiets populære ordfører Alfred Bjørlo i Eid for «psykopat».

Hegstad, som også er nestleder i et Vestre-lokallag der partioppslutningen er på vei ned, sendte i forrige uke et brev til partiledelsen i Oslo på vegne av lokallaget, skriver NRK.

– Jeg føler at mitt eget parti er med på å bygge ned Distrikts-Norge, og spesialt etter at vi gikk inn i regjering. Vi føler at politikken Vestre fører ikke er positiv for distriktene. Overføringene og rammene til kommuner og fylkeskommuner strammes inn og får konsekvenser for båtruter, bussruter, ja hele dagliglivet i distriktene. Det er bare trist, sier han til statskanalen.

Ifølge NRK er brevet til Hegstad bare ett av flere kritiske brev sendt fra lokalpolitikere i det siste.

Kommunestyrepolitiker og lokallagsleder i Kvæfjord, Bjørn Mathisen, har også ytret sin bekymring i brevform. Til NRK sier han at han mener partiet er veldig fokusert på hva som er bra for hovedstaden, og at han i Kvæfjord møter velgere som lurer på om Vestre i det hele tatt er opptatt av situasjonen hos dem.

Brevsenderne sier til NRK at deres største bekymring er at Vestre vil utslette seg selv i distriktene.