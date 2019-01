Varslet om 46 alvorlige avvik på sykehjem

Ansatte på et kommunalt sykehjem i Kristiansund varslet om alvorlige avvik 46 ganger på fire måneder uten at noe skjedde. Eldreministeren reagerer sterkt.

NTB

Publisert: 31.01.19 12:44

Fylkeslegen i Møre og Romsdal ble i fjor varslet av en pårørende om at de svakeste og eldste på Kringsjå sykehjem i Kristiansund ikke fikk stå opp på dagene fordi ingen hadde tid til å hjelpe dem, melder NRK.

Etter at fylkeslegen undersøkte saken var konklusjonen at kommunen har brutt loven på flere punkt og at flere beboere sto i fare for å bli underernærte fordi de ikke fikk nok mat. Pleierne hadde også flere ganger varslet om at de ikke hadde tid til å få gitt medisiner.

– Slike hendelser skal vi ikke ha noe av, understreker eldreminister Åse Michaelsen (Frp) overfor NRK. Hun er glad for at fylkeslegen nå reagerer.

Ifølge rapporten skal de ansatte har varslet om alvorlige avvik 46 ganger i løpet av fire måneder. I 44 av disse tilfellene ble det ikke gjort noe.

Fylkeslegen mener kommunen har brutt flere lover og forskrifter og har for lav bemanning. Blant annet skal to ansatte ha hatt hovedansvaret for ti sterkt pleietrengende pasienter i helgene.

– Vi opplever det som svært uforsvarlig, sier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.

Også pasient- og brukerombud Runar Finvåg er rystet.

– Det er sjelden vi har sett så omfattende svikt som denne rapporten avdekker, sier han.

Kommunen selv ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK før fristen til å svare fylkesmannen går ut 15. februar.