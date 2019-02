FUNNET I FJELLTERRENG: Det savnede helikopteret ble funnet klokken 03.08 i ulendt terreng i Røldalsfjellet. Foto: Theo Aasland Valen

To personer omkom i helikopterulykke i Hordaland

Like etter klokken 03.00 natt til mandag ble det savnede helikopteret funnet havarert nord for Røldal skisenter i Hordaland. Begge personene som var om bord er bekreftet omkommet.

Publisert: 18.02.19 04:11 Oppdatert: 18.02.19 05:45







Det opplyser politiet til NTB like etter klokken 05.00 mandag morgen.

Da hadde det gått cirka to timer siden det savnede helikopteret hadde blitt lokalisert.

Ulendt terreng

Til VG sa Hovedredningssentralen Sør-Norge klokken 04.00 at helikopteret hadde blitt funnet, men at de foreløpig ikke kunne si noe om status til de to om bord i helikopteret da det ikke hadde vært mulig å sette av personer på funnstedet.

– Flyet har havarert i svært ulendt terreng og det har gått mange timer, sa vakthavende redningsleder Johan Mannsåker til VG.

Nå er altså kvinnen og manne som var om bord i helikopteret bekreftet omkommet. De pårørende er varslet om funnet.

Store letemannskaper har siden søndag kveld lett etter det savnede fartøyet etter at det forsvant mens det var på vei fra Røldal Skisenter i Hordaland til Karmøy.

Helikopteret, som var av typen Robinson 44, lettet fra Røldal klokken 14.30.

Ti minutter etter at helikopteret tok av skal det ha vært sms-kontakt mellom pårørende og kvinnen og mannen som var om bord.

Sporing av mobiltelefoner

Da helikopteret ikke hadde ankommet planlagt destinasjon varslet venner og familie politiet, sa Mannsåker til VG sent søndag kveld.

Det ble blant annet satt i gang sporing av mobiltelefonene til de to personene.

– Klokken 15.56 ble det registrert et treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad. På dette tidspunktet skulle helikopteret vært fremme på Karmøy.

Søket ble derfor konsentrert om området nord for skisenteret, mellom Røldal og Seljestad.

Det hadde ikke vært kontakt mellom lufttrafikktjenesten og det savnede helikopteret under flyturen, får VG opplyst.

Måtte lyse opp fjellet

Vakthavende redningsleder Johan Mannsåker kan fortelle at det var svært utfordrende leteforhold:

– Helikopteret ble funnet i området vi trodde det kunne være, men det var veldige vanskelige søkeforhold. I tillegg var det savnede helikopteret svart, og det begynte å snø.

Letemannskapene måtte derfor belage seg på å lyse opp fjellområdet under søket.

– Det var et Sea King-helikopter fra Sola som gjorde funnet, men på grunn av ulendt terreng var det ikke mulig å sette noen av på stedet.

STOR LETEAKSJON: Mannskaper fra Røde Kors og Norske Redningshunder bisto i natt politiet i leteaksjonen etter det savnede helikopteret. Bildet er tatt på Røldal skisenter. Foto: Norske Redningshunder

Letemannskap fra Røde Kors er nå på vei opp mot det havarerte helikopteret til fots.

– Vi har kalt inn Hordaland Alpine Redningsgruppe til søket. Siden helikopteret ligger i en fjellside, må de være forsiktige med å ta seg opp dit. De må ivareta egen sikkerhet også, sier Mannsåker.

I tillegg bistår Norske Alpine redningsgruppe Hordaland og redningshelikopter fra Florø.