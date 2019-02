Savnet helikopter funnet havarert

Like etter klokken 03.00 ble det savnede helikopteret funnet i ulendt terreng nord for Røldal skisenter.

Publisert: 18.02.19 04:11







Det opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

– Vi vet foreløpig ikke noe om tilstanden til de to personene som var om bord sier vakthavende redningsleder Johan Mannsåker til VG.

Men han understreker at det er snakk om et havari etter at helikopteret trolig har krasjet i terrenget.

Store letemannskaper har siden søndag kveld lett etter det savnede helikopteret etter at det forsvant mens det var på vei fra Røldal Skisenter i Hordaland til Karmøy.

Helikopteret hadde lettet fra Røldal klokken 14.30. Da helikopteret ikke hadde ankommet planlagt destinasjon varslet venner og familie av de to om bord politiet, sa Mannsåker VG sent søndag kveld.

Han bekrefter at de pårørende er varslet om funnet.

