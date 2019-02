KJØREFORBUD: Ved Svinesund mandag fikk 15 av 15 kontrollerte vogntog kjøreforbud. Årsaken var slitte og uegnede dekk for kjøring på norske veier, skriver NTB. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

Vil stramme inn vinterdekk-kravene

Innen neste vintersesong skal Vegvesenet vurdere om strengere regler for vinterdekk for tunge kjøretøy skal innføres, og ser til Tyskland.

– Vi skal se litt nærmere på hva andre land har gjort, og Tyskland er mest aktuelt å studere etter at de innførte alpesymbolet, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i Vegvesenet til VG.

Debatten om sikring av utenlandske vogntog har tiltatt de siste ukene etter en rekke trafikkulykker. Svært mange vogntog, de fleste utenlandske, har fått kjøreforbud på grunn av dårlige dekk: Ved Svinesund fikk 15 av 15 kontrollerte vogntog mandag kveld kjøreforbud på grunn av slitte eller uegnede dekk.

Det er Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som opprinnelig ba om innstramminger av regelverket. Nå ser Vegdirektoratet til Tyskland for inspirasjon, der vinterdekk er påbudt å være merket med «three-peak mountain snowflake» (3PMSF), ofte kalt alpesymbolet.

– Vi har vært opptatt av å få endret dette siden dekkforskriftene for vinterdekk først kom i 2013. Vi vil fjerne muligheten til å bruke dekk av mud and snow-typen, som ikke er tilstrekkelig på norske forhold, og få på plass krav om at dekkene skal være alpemerket, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, til VG.

Flere feil på utenlandske vogntog

Alpesymbolet, eller three-peak mountain snowflake (3PMSF), er en internasjonal standard for vinterdekk, særskilt produsert for vinterkjøring. Men det betyr ikke at dekkene egner seg like godt for alle forhold, spesielt ikke i Norden.

I en rapport fra 2016 , utgitt av Transportøkonomisk Institutt (TØI), har utenlandske vogntog tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker, sammenlignet med norske. TØI viser til manglende erfaring og kompetanse hos sjåførene når det gjelder å kjøre på norske veier, samt vinterføre, som årsaker.

En gjennomgang fra Statens vegvesen av samtlige kjøretøy kontrollert i Nord-Norge i januar viser at åtte prosent av disse har fått bruksforbud. Tallene viser en trend der utenlandske kjøretøy har flere feil enn kjøretøyene fra Norge, selv om Vegvesenet vektlegger at tallene ikke nødvendigvis beskriver forholdene i andre deler av landet.

– Nye dekkregler kommer ikke til å løse noe, eller stoppe alle ulykker og problemer med vogntog på norske veier. Det er ett av flere tiltak for å få ned antall ulykker, men vi trenger også flere og mer effektive kontroller, mener Mo.

I tillegg til en overhaling av dekkreglene har også samferdselsminister Jon Georg Dale bedt om flere og hyppigere kontroller for å få bukt med problemene.

– Det er vanskelig å håndheve et krav til spesialdesign for dekk til nordiske forhold, og det er heller ingen standard for dekk som vil passe for alle forhold, sier Mo.

Må forholde seg til EØS-regler

Ifølge Vegvesenet er det også sentralt at regelverket i Norge er i tråd med EU-regelverk.

– Vår gjennomgang handler i første runde om å innføre et krav som ikke gjør reglene konkurransevridende mot andre EØS-land. Man kan alltids argumentere for at det er spesielle forhold i Norge som krever særskilte regler. Men det må i så fall bli behandlet i neste runde, sier avdelingsleder Ingrid Lutnæs.

I tillegg vil tilgjengelighet og behovet for en overgangsordning vurderes, ifølge Vegvesenet.