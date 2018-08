SV om Sandberg-saken: – Den er ikke over

Publisert: 13.08.18

INNENRIKS 2018-08-13T08:29:38Z

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) kommer til å trekke seg fra statsrådposten, får VG bekreftet. MDG, Rødt, SV og SP sier saken ikke er over med hans avgang.

SV-leder Audun Lysbakken sier at det er naturlig at Per Sandberg trekker seg som fiskeriminister etter at saken utviklet seg som den gjorde.

– Men saken er langt fra over. Vi må komme til bunns i flere ting, blant annet venter vi på svar fra statsministeren om sikkerhetsrutiner i andre departement, og vi vil stille nye spørsmål om hvordan hun fulgte opp varslinger hun fikk i mai.

Han mener at Sandberg-saken og riksrevisjonens kritikk av regjeringens terrorsikring tyder på at Solberg og regjeringen tar for lett på sikkerheten.

– Sandberg må ikke bli gjort til syndebukk for manglende ledelse og kultur i sikkerhetspolitiske spørsmål i regjeringen, sier SV-lederen.

– Stiller spørsmål ved Solbergs lederstil

Det er særs viktig at Stortinget får svar på de spørsmålene som er stilt, skriver Geir Pollestad (Sp) i et innlegg på sin Facebook-side.

– Det er fordi det sier noe om trygghetskulturen i regjeringen- og ikke minst mener jeg det er grunn til å stille spørsmål ved om Erna Solbergs lederstil - der det meste er akseptabelt - er er en av årsakene til at dette har skjedd.

Stilles til ansvar

– Det er bra hvis det stemmer at han går av, fordi maktpersoner skal stilles til ansvar, slik som Sylvi Listhaug ble i vår, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Han sier imidlertid at saken ikke er over med Sandbergs avgang.

– Vi har en regjering som gjentatte ganger viser slumsete forhold til sikkerhet, sier han, og trekker fram pasientdata, manglende sikring av skjermverdige objekter som eksempler og manglende reaksjon på potensiell amerikansk overvåking av norske borgere og myndigheter.

Han peker også på at det gjenstår en del ubesvarte spørsmål.

– Hva visste Erna Solberg når, og hva gjorde Solberg i mai da hun fikk varselet om forholdet til Bahareh Letnes, spør Moxnes.

– Det virker som om at det først er nå at PST går inn i saken, legger han til.

Opposisjonen har sendt inn sju skriftlige spørsmål til Stortinget, deriblant:

Hva kan potensielt ha blitt lekket fra Sandbergs telefon?

Har det skjedd tilsvarende brudd på rutinene i andre departementer?

– Man kan ikke sitte som statsråd og ha innrømmet at man med vitende vilje har brutt sikkerhetsreglene fordi det passer en privat, sier MDG-talsperson Une Aina Bastholm.

Vil vite hva Solberg har foretatt seg

Sandberg har fått mye kritikk etter at det ble klart at han ikke meldte ifra til Statsministerens kontor om reisen og at han trosset PSTs råd om å legge igjen tjenestetelefonen hjemme.

Bastholm legger til at det gjenstår å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå skandalen.

– Vi kommer til å følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, men ingen av dem ønsker ikke å kommentere før opplysningene om Sandbergs avgang er bekreftet i statsråd.