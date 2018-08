GÅR FOR SKATTELETTE: Lavere skatt og økt barnetrygd er SV-leder Audun Lysbakkens svar på økende uro for økonomien for barnefamiliene, når rentene skal opp og strøm og mat blir dyrere. Foto: Hallgeir Vågenes

Økt rente, dyrere mat og strøm: SV tror på kald vinter for barnefamiliene

Publisert: 12.08.18 08:36

Barnefamilier med høy boliggjeld kan havne i trøbbel når rentene stiger i høst, advarer SV-leder Audun Lysbakken. Han vil bedre økonomien deres med skattelette.

Fredag varslet SSB at prisene øker mer enn ventet , spesielt på mat og strøm, og det øker sjansen for at rentene settes opp allerede på Norges Banks rentemøte i september.

– De som nå etablerer seg med egen bolig og i arbeidsmarkedet, rammes av flere ting på en gang. Det er blitt avsindig dyrt å skaffe seg egen bolig, men de som klarer det, er veldig sårbare for renteøkninger. Færre får også tryggheten som ligger i en fast jobb. På toppen av dette kommer det ferske varslet om at prisstigningen skyter fart, som igjen øker risikoen for renteøkning, sier Lysbakken til VG.

Øker boliggjelden

En kilde til uro for SV-lederen er at en voksende andel av de unge familiene har mer enn tre ganger årsinntekten i gjeld.

– De som er i posisjon til å kjøpe bolig, må låne langt mer enn før. De som blir stående utenfor boligmarkedet, er også et stort problem for tryggheten i fremtiden. Dette skaper varige forskjeller. Hvis boligmarkedet får fortsette å blåse seg opp og vi får en renteøkning, kan boliggjelden sprekke for mange flere. Det vil være dramatisk, sier Lysbakken.

Uro for fremtiden

Han viser til Finans Norges forventningsbarometer , hvor de under 30 år rapporterer om sterkt fallende fremtidsoptimisme, trolig begrunnet av prisen for å bo og frykten for økt rente.

SV-lederen legger ikke overraskende skylden på regjeringen for det han mener er økte forskjeller mellom folk:

– Vi har en regjering som ikke ser dette dramatiske bildet, og som bruker de store pengene på andre grupper. Barnefamilier med lavere inntekter blir taperne i Forskjells-Norge, de får liten eller ingen glede av skattelettelser som deles ut til de som har mest fra før, sier Lysbakken.

Foreslår «familiepakke»

SVs løsning er en «familiepakke» på fem milliarder kroner, finansiert med økt formuesskatt, som skal gå til økt barnetrygd, skattelette for dem som tjener undere 600.000 kroner, og lavere makspris i barnehagen.

– I tillegg må politikerne ta kontroll på boligmarkedet og sørge for at det bygges boliger tilpasset folks økonomi der behovet er, sier Audun Lysbakken.

– Kommer til å gå fint

Men to ledende økonomer som VG har snakket med, deler ikke Lysbakkens pessimisme på barnefamilienes vegne:

– Så lenge arbeidsledigheten holder seg lav og vi får en mye lavere renteutvikling enn det sentralbanken ser for seg, tror jeg dette kommer til å gå helt fint, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, til VG.

– Årsaken til at Norges Bank setter opp rentene, er at økonomien går bedre. Deres vurdering er at norske husholdninger tåler dette helt fint. Vi tror ikke Norges Bank setter opp renten så mye som de har varslet siden vi tror lønnsveksten blir svakere enn det sentralbanken ser for seg, legger hun til.

«Kvarting»

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, tror renteøkningen i høst blir en moderat «kvarting», 0,25 prosentpoeng.

– Du skal ha mye gjeld for at det slår hardt. Men noen grupper vil selvfølgelig merke det. Men vi tror de fleste har tatt høyde for at rentenivået vi har nå er ekstremt lavt og at det ikke kommer til å vare evig, sier han til VG.

– Men akkurat i år gjør særlig strømprisene et stort innhugg i husholdningsbudsjettet til folk flest, sier Bruce og peker på at også bensinprisene er høye.

– Stopp eiendomsskatt

Henrik Asheim (H), leder i Stortingets finanskomité, er enig med Lysbakken i at gjeldsgraden har økt betydelig de siste årene, og at renteøkning kan være en utfordring for noen.

Men der stopper enigheten:

– Regjeringen har regulert dette med strenge krav til egenkapital og et pålegg til bankene om å stressteste den enkelte låntagers økonomi for å være sikker på at de tåler økte renter. Det er et gode at folk eier sin egen bolig i stedet for å leie, sier Asheim.

Han mener at også barnefamiliene har fått ta del i Solberg-regjeringens skattelettelser, og sier at effekten for en vanlig norsk familie er om lag 10 000 kroner i lavere skatt:

– Om SV er bekymret for skattetrykket, så burde de la være å innføre eller å øke eiendomsskatten i nesten alle kommunene hvor de har hånden på rattet, sier Henrik Asheim.