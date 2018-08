SKIP O HOI: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik fikk prøve sjefsstolen til reder Lars Einar Sandtorv (t.h), da Nesvik besøkte giganttråleren Brennholm onsdag. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Den ferske fiskeriministeren ber deg spise mer laks

Norsk laks har vært omstridt på grunn av ulike giftstoffer. Men den ferske fiskeriministeren, Harald Tom Nesvik (Frp), sier vi må spise mer laks, ikke mindre.

Publisert: 16.08.18 18:10 Oppdatert: 16.08.18 19:50

Over flere år har det vært fokus på funn av uheldige stoffer i norsk oppdrettslaks og forskere har advart.

Men det preller av som vann på laksen når Nesvik gir sitt første intervju, etter at han denne uken tok over jobben som fiskeriminister etter Per Sandberg .

– Det er sunt og godt å spise norsk oppdrettslaks og jeg synes nordmenn må spise mer laks. Det er godt for folkehelsen.

– Hva med advarslene om omfattende medisinbruk og uønskede stoffer; bekymrer ikke det deg?

– Nei, det norske folk kan trygt spise norsk fisk og norsk oppdrettslaks . Jeg er 100 prosent sikker på at de som produserer norsk oppdrettslaks, har stort fokus på at de skal levere fra seg et produkt som har høy kvalitet, sier han:

– I dag vaksineres fisken og og oppdrettsselskapene har kameraer i merdene og fisken overvåkes fra time til time.

– Og så er det slik at vi har ett tett oppfølging og kontroll, gjennom kompetente organer. Tilsynsmyndighetene er gode. Folk kan føle seg trygg på at laksen de spiser, er sunn.

– Det er også stilt spørsmålstegn ved uavhengigheten til forsknings- og kontrollorgan?

– Vi har ingen informasjoner om kritikkverdige forhold . Det må vi forholde oss til hvis det skulle dukke opp enkeltsaker.

De siste tallene viser at nordmenn spiser mindre fisk .

Han ønsker ikke å snakke om årsaken til at han fikk anledning til å bli statsråd: Sandbergs fall.

– Jeg vil konsentrere meg om jobben jeg skal gjøre og ikke kikke tilbake på den saken.

– Hva er ditt mål?

– Jeg skal sørge for at sjømatnæringen har gode rammevilkår, som gjør at den fortsatt kan være verdensledende og bidra til at det skapes arbeidsplasser og gir teknologiutvikling.

– Står målet om femdobling av sjømatens eksportverdi i 2050 ved lag?

– Ja, det er ambisjonen. Og; ressursfordelingen ligger fast.

Vi møter ham på hans første oppdrag etter at han ble minister, på seminar og fiskefest ombord på høyteknologi-tråleren Brennholm, som ligger ved kai i Arendal.

Reder Lars Einar Sandtorv viser rundt og Nesvik får sitte i sjefsstolen, akter på broen, hvor man følger med på fiske der bak båten.

– Vi trenger både slike store trålere og mindre fartøy, som kan fiske nær kysten. Vi ønsker at det skal være plass både til de store og små aktørene, sier Nesvik.

– Hva med eksport til Iran?

– Forholdet til Iran er det Utenriksdepartementet som styrer og ikke jeg.

Pelagisk Forening er bekymret over liberaliseringspresset i fiskerinæringen.

– Store aktører i næringen jobber for storslått liberalisering, som vil samle de norske fiskekvotene på få fartøy. Det vil ødelegge for lokalt næringsliv og innovasjon langs hele kysten, sier Mariann Frantsen i Pelagisk Forening.

Anmeldt

MDG har forøvrig anmeldt selskapet Nesvik jobbet i før utnevnelsen til Økokrim, etter avsløringer om ulovlig dumping av lusemidler, skriver NTB.

Sammen med SV har MDG også sendt skriftlige spørsmål til den nye fiskeriministeren, der de ber om en vurdering av utslippene som ble gjort av selskapet han nylig forlot, ifølge NRK .

Nesvik var kommunikasjonssjef i brønnbåtselskapet Sølvtrans. Selskapet har ifølge NRK innrømmet at det ble tømt avlusingsvann i et gytefelt for torsk. Det er forbudt, ifølge Fiskeridirektoratet.