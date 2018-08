MINNESAMVÆR: Han inviterte verdenstopper hjem til frokost, men hadde også noen av samfunnets svakeste blant sine venner. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Slik husker vi Thorvald Stoltenberg

Publisert: 02.08.18 17:41

INNENRIKS 2018-08-02T15:41:51Z

Thorvald Stoltenberg omtales som en mann hele Norge kjente. Slik minnes vi han.

Torsdag 2. august tok Norge farvel med den profilerte Ap-politikeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg . Oslo domkirke var fullsatt da bisettelsen startet klokken 13.

Tidligere og nåværende toppolitikere, kjente personligheter og flere fremmøtte privatpersoner, som ønsket å gi en siste hilsen, var samlet. Det var tydelig at Stoltenberg har gjort inntrykk hos mange.

Statsminister Erna Solberg (H) forteller at Stoltenberg var et varmt og inkluderende menneske.

– Jeg mener at hans evne til å snakke med folk på, om det er rusmisbrukere eller presidenter, er en viktig norsk måte å være på. Det er noe alle bør ta med seg videre.

Hun forteller at hans evne til å snakke med mennesker, som noe av det mest lærerike hun tar med seg.

Stor inspirasjon

Arbeiderparti-leder, Jonas Gahr Støre forteller at da nyheten om hans bortgang ble kjent, var det flere som delte bilder av seg selv sammen med Stoltenberg.

– Utrolig mange mennesker i Norge hadde et personlig minne med Thorvald.

Støre sier den tidligere forsvars- og utenriksministeren var til stor inspirasjon da Støre selv var utenriksminister.

– Han søkte nye veier når det var nødvendig. Han var en viktig diplomat, men var også villig til å gå på tvers av diplomatiet når det var behov for det.

Thorvald var president i Røde Kors fra 1999 til 2008, og hadde en periode Støre som generalsekretær.

– Der møtte jeg aktivisten Thorvald, som var villig til å gjøre det mulige og umulige for å komme folk til unnsetning.

En ekte offentlig tjenestemann

Kofi Annan skulle egentlig også stille i bisettelsen, men grunnet sykdom ble han hjemme. Han sendte likevel en hilsning til Stoltenberg:

– Han hadde en utrolig kapasitet som venn, med sin smittende entusiasme og nysgjerrighet. Både min kone Nane og jeg satte stor pris på hans selskap, sier tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, gjennom sine minneord.

Han trekker frem Thorvald som et eksempel på en ekte offentlig tjenestemann, som ikke begrenset sin raushet til det norske folk.

– Gjennom hele sin karriere, både i dette landet og på verdensscenen, var Thorvald en forkjemper for de mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene.

En stor mann

Tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen var en av de mange som hadde møtt opp til bisettelsen.

Hun forteller om sitt siste møte med Stoltenberg:

– Det siste han gjorde var å gi meg en god klem og si at han var stolt.

Nordengen var rusmisbruker i 20 år. Nå har vært rusfri i over to år, og gir Stoltenberg noe av æren for det. Hun roser ham også for arbeidet han gjorde for rusmisbrukere i Norge.

– Det er en stor mann som har gått bort. Han har jobbet for oss hele tiden, og hadde en veldig god forståelse og medmenneskelighet for oss. Det er et stort tap for oss. Han var en mann med et veldig stort hjerte.

Britt Austrud har sammen med noen venninner, tatt turen fra Kristiansand til Oslo for å ta farvel med Stoltenberg.

– For meg representerer han veldige flotte verdier og jeg kom hit for å vise respekt og minnes et stort menneske, forteller hun.

Et stort hjerte

Hadia Tajik (Ap) forteller at hun er en av de veldig mange Thorvald har tatt seg tid til å se, snakke med, lytte til og dele sin klokskap med.

– Det er imponerende hvor mye rom det har vært i hjertet hans for helt vanlige folk, sier Hadia Tajik (Ap) til VG.

Hun har møtt Thorvald Stoltenberg flere ganger, men sier det er spesielt ett møte hun husker godt.

– Det er fra kjøkkenbordet hans. Vi skulle prate om eldrepolitikk, men i han insisterte på at vi også skulle snakke ruspolitikk. Så da gjorde vi det først. Jeg hadde med meg julebrød, fordi det visste jeg han var veldig glad i. Så vi spiste julebrød og snakket om eldreomsorg og ruspolitikk. Det var veldig lærerikt.

– Han var vennligheten selv

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller at han har mange gode minner med Thorvald.

– Han var vennligheten selv, og det var han også mot meg som var politisk konkurrent. Jeg husker særlig da jeg overtok for ham utenriksminister i en periode. Da inviterte han meg hjem til leiligheten sin på Frogner et par dager før jeg skulle ta over for å gi meg innføring i jobben. Da han kom tilbake som utenriksminister og overtok igjen etter meg, så sa han litt spøkefullt «takk, Kjell Magne for at jeg fikk tilbake kontoret mitt,» forteller Bondevik.