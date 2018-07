Illustrasjonsfoto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Granskning: 4,2 prosent av sykehusdødsfall kunne vært unngått

NTB

Publisert: 26.07.18 03:20

Av 1000 dødsfall ved St. Olavs hospital i Trondheim kunne 42 vært unngått, viser granskning. Prosjektet antas å være landsrepresentativt.

Det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal publiserte i juli resultatene som viser at av 1000 dødsfall ved St. Olavs hospital kunne 42 av dem vært unngått med mer enn 50 prosents sannsynlighet. 21 av dødsfallene kunne med stor sannsynlighet vært unngått, skriver Adresseavisen .

Forskningsleder og overlege Erik Solligård ved klinikk for anestesi- og intensivmedisin ved sykehuset har ledet arbeidet med å granske dødsfallene, som er første gang i Norge sykehusdødsfall har vært gransket i en periode på over ett år.

– Dette er et høyt tall, og det er helt klart at tallet burde vært lavere, sier Solligård, som likevel påpeker at det ikke kom som en overraskelse.

– Sammenlignet med studier i andre land, så er ikke dette overraskende. Det er ingen grunn til å tro at sykehus i Norge er mye bedre eller mye verre enn sykehus i andre sammenlignbare land. Vi mener også dette er tall som sannsynligvis er representative for resten av landet, sier han.