OFFERET: Her er mannen i 30-årene fanget opp på et overvåkingskameraet like før han ble angrepet av 25-åringen. Foto: Politiet

Tiltalt for økseangrep i Trondheim: Lette etter tilfeldig drapsoffer

Publisert: 09.04.18 15:13 Oppdatert: 09.04.18 15:54

Utstyrt med kniv og øks, skal den 25 år gamle mannen i fem timer ha lett etter et passende drapsoffer i Trondheim sentrum. Nå er han tiltalt for å ha slått en mann i 30-årene med øks i bakhodet.

– Det er en sjelden sak på mange måter, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til VG.

Ifølge tiltalen skal 25-åringen allerede ha bestemt seg for at han skulle drepe en tilfeldig person da han dro fra Oppdal til Trondheim en lørdagskveld i november i fjor. Der skal han ha gått rundt i byen på leting etter et passende offer.

Ifølge en fengslingskjennelse skal mannen allerede helgen før ha bestemt seg for at han ønsket å slå noen med øks.

– De sakkyndige konkludert med at han er tilregnelig. Han erkjenner det faktiske forhold, men om han erkjenner straffskyld, det vet jeg ikke.

På leting

25-åringen var ifølge politiet på leting i Trondheim sentrum i hele fem timer før han til slutt fant en mann i 30-årene som han kunne slå uten å bli oppdaget.

– For tiltalte fremstår fornærmede som et offer han kan klare å gjennomføre drapet på, en person som ikke var kapabel til å gjøre motstand, sier Schjetne.

25-åringen møtte på den fornærmede mannen ved Solsiden kjøpesenter den samme natten, og fulgte etter ham i om lag en kilometer et industriområde i Strandveien på Lade. Der hugget han til med øksen mot bakhodet til mannen, som deretter ble liggende livløs på bakken.

Den skadde mannen tok seg senere fra stedet på egen hånd – uvitende om at han var slått i bakhodet med en øks og hadde blitt påført et fem centimeter langt kutt.

Politiet fant ingen død mann

Det første 25-åringen gjorde etter angrepet, var å ta seg tilbake til Solsiden hvor han så meldte seg for den første politipatruljen han så. Til dem fortalte mannen hva han hadde gjort, og hvor det hadde skjedd.

– Da politiet kom til adressen, fant de ingen død mann. Det skulle vise seg at han hadde reist seg og gått hjem, sier statsadvokat Schjetne.

Politiet gikk dermed ut i Adresseavisen med overvåkningsbilder av fornærmede og ba mannen melde seg som fornærmet i en mulig straffesak.

– Fornærmede leste artikkelen på nettet og skjønner at det må være ham. Frem til det tidspunktet, forsto han ikke at han var slått med øks. Han trodde han hadde falt og slått seg, sier Schjetne.

Han påpeker at fornærmede var «nær døden som få andre».

Tiltalte er lettet

I samtaler med rettsoppnevnte sakkyndige har 25-åringen forklart at har lært mye om seg selv og at han nå forstår at han var tankeforstyrret da han begikk økseangrepet.

Han påpeker også ifølge en fengslingskjennelse at han ikke lenger er tankeforstyrret.

Retten fant likevel den 9. februar at det forelå kvalifisert gjentagelsesfare, selv om 25-åringen ikke tidligere er dømt for vold.

– Tiltalte har forklart i ettertid at han er glad og lettet for at handlingen ikke fikk et dødelig utfall, sier statsadvokat Schjetne.

Rettssaken starter i Sør-Trøndelag tingrett 23. april, og vil gå over to rettsdager.

VG har forsøkt å komme i kontakt med den tiltalte mannens forsvarer, Frode Wisth, og den fornærmede mannens bistandsadvokat, Vibeke Meland, uten å lykkes.

