FORSVANT SPORLØST: Dette bildet av Olaf Otterbro ble tatt av lokalavisen året før han forsvant. Avisa skrev da en sak om at Otterbro fløy tur-retur Svalbard med småfly. Foto: Fosna-Folket

Olaf Ottersbo-mysteriet: Gjorde nytt søk

Publisert: 05.04.18 23:21

I 1977 lettet Olaf Ottersbo fra Ørland Flystasjon og forsvant sporløs. Nå prøver lokalavisen Fosna-Folket å løse gåten for andre gang på rad.

– Vår teori er at Olaf Ottersbo styrtet i Trondheimsfjorden. Vi kan ikke være hundre prosent sikker, men vår etterforskning peker i den retningen, sier ansvarlig redaktør i Fosna-Folket , Alexander Killingberg til VG.

Ottersbo forsvant sporløst den 22. mai 1977, etter å ha tatt av med sitt Cessna-fly fra Ørland flystasjon. Han hadde varslet at han bare skulle fly i en time, men ga aldri lyd fra seg igjen.

I fjor satte lokalavisen seg som mål å finne ut hva som skjedde denne dagen. De har gått gjennom alt av etterforskningsmateriale og laget en dokumentar om saken .

I oktober gjorde lokalavisen sammen med Norsk Havservice det mest omfattende søket etter Ottersbo på hele 40 år – men uten hell.

I dag forsøkte de på nytt, denne gangen med hjelp fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sammen har de undersøkt 10 kvadratkilometer i Trondheimsfjorden, nærmere bestemt mellom Agdenes og Årland.

– Vi har lenge hatt en drøm om å gjøre et nytt søk, og vi hadde nesten gitt opp håpet da NGU sa seg villig til å hjelpe oss.

Hva er sannsynligheten for at dere finner flyet?

– Så lenge flyet er helt, så er det en mulighet for at vi klarer å se det på kartet. Dersom det er knust, vil det være helt umulig, sier han.

– Vi så jo en og annen ting da vi var ute i stad, men det kan jo like godt være en stein som et fly.

Leder ved avdeling for maringeologi i NGU Reidulv Bøe bekrefter til VG at det vil være mulig å finne flyet på kartet dersom det er helt.

– Da er det gode sjanser for at vi vil kunne gjenkjenne det som et fly.

Han og et team fra NGU er på reise til Finnmark, men stoppet på veien for å bistå med letingen. Av søksområdet så ligger over halvparten på rundt 400 meters dyp, forteller han.

– Jo dypere flyet ligger, jo vanskeligere blir det for ekkoloddet å kartlegge havbunnen. Sjansen for at vi finner noe, er med andre ord relativt liten, men vi vet ingenting før i neste uke etter at vi har fått prosessert dataene.

Hva gjør dere hvis søket ikke gir noen resultater?

– Da tror jeg vi rett og slett må gi opp, sier Killingberg.

– må ha flaks

Det ble gjort både søk da Otterbro forsvant i 1977 og nytt søk i fjor. Ingen av de ga resultater.

Hva får dere til å tro at dere vil finne noe denne gangen?

– Området har blitt undersøkt med et svært avansert ekkolodd på 300–400 meters dyp. Til forskjell var det under søket i 1977 dykkere som utførte det på rundt 30 meters dyp. Under søket i fjor var det veldig urolig sjø, noe som gjorde kartleggingen vanskelig. Værforholdene har derimot vært optimale i dag, sier Killingberg.

Søkeområdet i fjor var på to kvadratmeter, altså 8 kvadratmeter mindre enn denne gangen. Til tross for at de har undersøkt et større område i dag enn de har hatt anledning til å gjøre tidligere, er han klar over at sjansen for at de finner flyet er liten.

– Vi skal ha flaks hvis vi finner noe, men det hadde jo vært helt sinnssykt om vi endelig klarte å løse det 41 år gamle mysteriet, sier Killingberg.

