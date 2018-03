En kvinne og en mann er pågrepet etter at en 36 år gammel kvinne tirsdag ble funnet død på Langeland i Kongsvinger. Foto: Remi Presttun / NTB scanpix

Politiet navngir kvinne som ble funnet død i Kongsvinger

NTB

Publisert: 27.03.18 06:53

INNENRIKS 2018-03-27T04:53:02Z

Kvinnen som ble funnet død i en leilighet i Kongsvinger tirsdag i forrige uke, var 36 år gamle Ina Kristiansen, opplyser politiet.

Den 36 år gamle kvinnen ble funnet død i en leilighet i en boligblokk på Langeland i Kongsvinger tirsdag 20. mars .

– Etterforskningen av saken pågår fortsatt for fullt med teknisk bistand fra Kripos, sier politiadvokat Wigdis Hjalmarsen i Innlandet politidistrikt.

To personer, en kvinne i 40-årene og en mann i 30-årene, er siktet for å ha hensatt avdøde i en hjelpeløs tilstand. Politiet opplyste om siktelsen dagen etter at kvinnen ble funnet død.

Taust politi

De to siktede, som begge var bekjente av avdøde, ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Glåmdal tingrett i et lukket fengslingsmøte. Begge ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Fengslingsgrunnlaget var bevisforspillelsesfare. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

– Det er fortsatt svært tidlig i etterforskningen og siktelsen kan bli både endret, utvidet med flere personer eller frafalt, sier politiadvokat Hjalmarsen.

Politiet har til nå vært svært tilbakeholdne med opplysninger om saken, som er klausulert. Alle dokumenter er så langt unntatt offentlighet.

Ukjent dødsårsak

– Vi ba om brev- og besøksforbud siden vi ikke ønsker at de siktede skal kunne ta kontakt med og snakke med andre personer før vi har kartlagt hvilke personer vi eventuelt skal hente inn til avhør i denne perioden, sa politiadvokat Hjalmarsen til NTB i forrige uke.

Den døde kvinnen er obdusert ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

– Vi har ikke fått informasjon om dødsårsaken og må vente på obduksjonsrapporten. Vi har bedt om prioritering og håper vi kan få den i løpet av de fire ukene de siktede sitter fengslet, sier Hjalmarsen.

