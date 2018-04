COMEBACK?: Tidligere Frp-topp Tor Mikkel Wara kan være i ferd med å komme tilbake til politikken. Foto: Terje Bringedal

Kilder til VG: Wara blir ny justisminister

Publisert: 04.04.18 07:55

2018-04-04

Frp-veteran og kommunikasjonsrådgiver Tor Mikkel Wara blir onsdag utnevnt til ny justisminister.

Frp-veteranen Per Sandberg tok midlertidig over som fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter at Sylvi Listhaug ble tvunget til å gå av før påske. Samtidig har han fortsatt å skjøte oppgavene som fiskeriminister.

Før påske varslet Sandberg at han ville tilbringe høytiden i tenkeboksen. Samtidig fikk VG opplyst at Sandberg ville få jobben permanent, dersom han ønsket det.

Onsdag morgen får imidlertid VG bekreftet at Tor Mikkel Wara vil bli utnevnt til Sylvi Listhaugs etterfølger. Det var Dagbladet som først brakte opplysningene om det oppsiktsvekkende comebacket.

Den nye justisministeren vil bli utnevnt i et ekstraordinært statsråd onsdag ettermiddag.

Wara er i dag partner i kommunikasjonsbyrået First House, som også var Listhaugs arbeidsplass før hun gikk inn i regjeringen. De siste årene skal han ha fungert som samtalepartner for Frp-leder Siv Jensen.

Wara ledet Fpu i årene 1987-90 og ble valgt inn på Stortinget fra Finnmark i 1989–1993. 53-åringen er utdannet økonom. Etter at han forlot politikken har han jobbet som seniorrådgiver i ulike kommunikasjonsbyråer.

Tidligere har både landbruksminister Jon Georg Dale og de tidligere statssekretærene Vidar Brein Karlsen og Ove Vanebo nevnt som mulige kandidater til den utsatte justisministerposten.

Statsminister Erna Solberg har gjort det klart at det ikke blir noen større omrokering som følge av Listhaugs avgang. Den ble gjort etter at Venstre gikk inn i regjeringen i januar. Dermed er det i utgangspunktet kun en post som skal fylles i denne runden.

I 2013 sa Sandberg offentlig at han var tilbudt både posten som justisminister og som samferdselsminister, men hadde takket nei til begge fordi han ønsket å prioritere familien og arbeidet i Stortinget som han sa. To år senere ble han imidlertid utnevnt til fiskeriminister.

Sandberg har samtidig vært åpen om at han er usikker på om han ønsker justisministerposten. Årsaken er blant annet at nordtrønderen i 1997 ble idømt 3.000 kroner i bot for å ha skallet ned en asylsøker, en hendelse han senere har beklaget.

– Jeg kan ikke stå og se på at statsministeren må stå og besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sa Sandberg til Adresseavisen.

Det er muntlig spørretime på Stortinget onsdag, og statsråd på Slottet ventes å bli avholdt etter klokken 12 en gang.

