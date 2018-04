TAR GREP: Riksadvokat Tor Aksel Busch. Foto: Roger Neumann

Riksadvokaten om etterforskning på nett: Politiet trenger nye retningslinjer

Publisert: 12.04.18 18:09 Oppdatert: 12.04.18 18:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-12T16:09:02Z

Politiets retningslinjer for etterforskning på internett er ikke gode nok, mener Riksadvokaten. Nå skal det bli tydeligere hva politiet kan og ikke kan gjøre.

Det var i etterkant av VGs dokumentar om den internasjonale operasjonen mot overgrepsforumet «ChildsPlay» i oktober i fjor at Riksadvokaten kalte inn til møte med Norges justistopper for å diskutere metodene politiet bruker for etterforskning på internett.

Les dokumentaren her: Avsløringen av verdens største overgrepsdorum

På overtid

Arbeidet med å finne ut hva politiet kan og ikke kan gjøre, viste seg å være mer tidkrevende enn hva Riksadvokaten først trodde. Opprinnelig skulle de være ferdig med arbeidet i februar i år, men så besluttet de å sende forslaget sitt ut til høring hos politi og påtalemyndighetene.

Det skulle vise seg å være klokt. Et flertall av høringsuttalelsene mente at det måtte utarbeides helt nye retningslinjer som ikke gjelder kun for internett, men for enhver type etterforskning som bruker infiltrasjon og provokasjon som metode.

«Tiden nå er moden for å forlate tilnærmingen med egne retningslinjer for internett», skriver Riksadvokaten i en pressemelding, signert fungerende riksadvokat Knut Erik Sæther.

«Normativ»

En viktig forskjell i de nye retningslinjene som de nå skal lage, er at de skal tydeligere si hva politiet kan og ikke kan gjøre.

«Det reviderte rundskrivet [vil] i mangel av en lovregulering på området måtte få en noe mer normativ form enn det foreliggende», skriver Riksadvokaten.

Debatt om politiets metoder

Etter det VG kjenner til, var Kripos eller norsk politi ikke direkte involvert i den internasjonale politioperasjonen mot overgrepsforumet «ChildsPlay».

VG avslørte imidlertid at flere nordmenn var medlemmer av forumet, og at australsk politi i etterforskningen hadde brukt metoder som kunne være problematiske i en norsk rett. Blant annet delte det australske politiet overgrepsbilder selv, og skrev meldinger som kunne tolkes som oppfordring til overgrep.

Les: Minst 30 nordmenn med i overgrepsforum

Dette førte til at flere, blant annet KrF’s justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad, ønsket klarhet i hvilke metoder det var greit at norsk politi brukte på nettet.

Topptungt møte

Bare få dager kalte derfor Riksadvokaten inn til møte med ledelsen hos PST, Kripos, Økokrim, Politidirektoratet og Statsadvadokatembedet, for å diskutere dette.

Nå har de konkludert: Dette vil ta tid. Et nytt utkast vil antagelig komme i løpet av noen måneder, skriver de i pressemeldingen.

I Kripos er man positive til de nye signalene:

– Vi har i flere år påpekt at retningslinjene for infiltrasjon og provokasjon er gamle og at den teknologiske utviklingen tilsier at det er fornuftig å lage nye retningslinjer. Vi synes også det er lite hensiktsmessig å lage et skille mellom bruk av skjulte metoder på Internett og i den fysiske verden. Vi ser derfor positivt på at Riksadvokaten vil sette igang et arbeid med å lage nye retningslinjer, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas til VG.

Denne artikkelen handler om Internett

Overgrep

Kripos