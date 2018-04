KAN BLI FORBUDT: Illustrasjonsfoto Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

KrF vil forby røyking på offentlige steder

NTB

Publisert: 05.04.18 06:35

Kristelig Folkeparti vil fremme et forslag som vil gjøre det forbudt å røyke flere offentlige steder utendørs.

– Vi opplever at mange tar kontakt fordi de i sommerhalvåret sliter med å være ute enkelte steder fordi det går utover helsen deres, sier Olaug Bollestad, nestleder i KrF og leder i Stortingets helsekomité, til NRK .

Partiet vil derfor komme med et forslag til lovendring som gjør at man også kan ha røykeforbud på de mest strategiske plassene hvor folk oppholder seg.

KrF fremmer sitt forslag i Stortinget torsdag eller mandag neste uke.

Bollestad sier hun er forberedt på at forslaget kan virke provoserende for røykere, men at de som sliter med helsen må komme foran.

– Vi ønsker å lage områder sånn at alle kan være trygge på at de ikke blir eksponert for røyk. Dette vil være en god sak for Helse-Norge, det er god forebygging, og det er god helsepolitikk, sier hun.

Sveriges sosialminister Annika Strandhäll (S) la i vinter fram et forslag der hun går inn for røykeforbud på allmenne møtesteder som uteserveringer, holdeplasser og lekeplasser. Regjeringen i landet har som mål at Sverige skal være røykfritt i 2025.

