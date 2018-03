Barnevernsansatt tiltalt for seksuell omgang med 15-åring

NTB

Publisert: 26.03.18 08:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-26T06:02:08Z

En 57 år gammel barnevernsansatt i drammensdistriktet er tiltalt for seksuell omgang med en 15 år gammel jente under barnevernets omsorg.

Den 15 år gamle jenta bodde på en barnevernsinstitusjon i distriktet i fjor. Den 57 år gamle mannen var ansatt på deltid på samme institusjon og hadde blant annet ansvar for jenta. I fjor høst ble den deltidsansatte miljøarbeideren fosterfar for 15-åringen, skriver Drammens Tidende .

Ifølge politiet skal det ha blitt avdekket at de to hadde seksuell omgang både mens jenta bodde på institusjon og mens han var fosterfar for henne. Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot barnevernstjenesten og institusjonen jenta bodde på.

Påtalemyndigheten har tiltalt mannen for seksuell omgang med barn under 16 år, ifølge NRK, som først omtalte saken.

– Seksuelle overgrep blir enda mer alvorlig når det er en person som skal ta vare på henne, sier påtaleansvarlig Hildegunn Teigen.

57-åringen forsvares av advokat Arve André Larsen. Advokaten forteller til Drammens Tidende at hans klient erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner samtlige forhold i tiltalen. Utover det har han ingen kommentar, sier Larsen.

57-åringen må møte i Kongsberg og Eiker tingrett 4. april. Retten har satt av to dager til saken.

Denne artikkelen handler om Krim

Overgrep