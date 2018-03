Ble angrepet da han evakuerte bolig under brann: – Han er en ekte hverdagshelt

Publisert: 31.03.18 12:01

INNENRIKS 2018-03-31T10:01:31Z

John Petter Krokaa (28) gikk inn i en brennende boligblokk på Lambertseter. En av beboerne stakk ham med en skarp gjenstand da han forsøkte å evakuere boligen.

– Det er ganske uvirkelig at en du prøver å hjelpe, prøver å ta livet av deg, sier han til VG da vi møter ham på Lambertseter bare steinkast unna blokken.

Krokaa var på jobb som vekter da han tilfeldig kjørte forbi blokken torsdag 22.03. Det kom røyk ut fra toppetasjene, og 28-åringen bestemte seg for å varsle brannvesenet og starte med evakuering av boligen.

– Jeg og en annen gikk opp etasjene og banket på alle leilighetene og ropte «brann!». Det var flere mennesker inne i leilighetene, sikkert 8–10 stykker inkludert barn, forklarer han.

Røyken ble tykkere og tykkere oppover etasjene. Han forteller at da han kom til fjerde etasje var det så mye røyk at han måtte dekke til munnen med genseren. Det var også bekmørkt i oppgangen da strømmen hadde gått. Så banket han på en dør hvor han fikk en ubehagelig overraskelse.

– Ut av den ene leiligheten kom en stor og kraftig mann løpende mot meg. Han hadde et slags våpen i hånden – så angrep han meg.

– Følte jeg var døden nær

Det endte med et dypt stikk i underarmen.

– Han gikk etter overkroppen, men jeg klarte å blokkere det med armen. Blodet sprutet over alt, sier Krooka.

Han forteller at han kjempet tilbake og sparket mannen i mellomgulvet. Da trakk han seg tilbake inn i den røykfulle leiligheten.

– Jeg følte jeg var døden nær. Hadde jeg fått den i halsen, hvor han siktet, hadde jeg muligens ikke overlevd, sier han og legger til at han ser på hendelsen som et drapsforsøk.

Brannvesenet: Aldri opplevd noe lignende

Krokaa tilkalte politiet , og ble sendt til legevakten. Mannen ble pågrepet av tungt bevæpnet politi fra boligen kort tid etter angrepet.

Politiet bekrefter hendelsesforløpet.

– Det var en vekter som ble skadet med en gjenstand av en beboer da han prøvde å evakuere boligen, sier Anne Tveit på krimvakten i Oslo politidistrikt.

Brannvesenet kom til stedet etter at de ble varslet av Krokaa. Brannen startet i en loftsbod, og det var dermed mye røyk i de øverste etasjene.

Rune Elstad, vaktkommandør ved Oslo brannvesen, forteller at slike hendelser er svært uvanlig.

– Det er ikke vanlig at vi blir angrepet når vi prøver å evakuere. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Men vi har opplevd at mennesker ikke ønsker å evakuere under en brann, sier Elstad.

– Jeg våkner hver morgen og ser for meg ansiktet hans

Krokaa er usikker på hvilket våpen som ble brukt, da alt gikk veldig fort. Han sier at det kan minne om en skrutrekker, en kniv eller en annen skarp gjenstand med skaft. Våpenet gikk tvers igjennom underarmen og har etterlatt seg et sår på omtrent syv centimeter. Politiet har ikke funnet våpenet.

– Jeg våkner hver morgen og ser for meg ansiktet hans. Det har vært veldig vanskelig å takle i ettertid. Jeg er ganske skjelven, sier Krokaa.

Krokaa sier at mannen er ukjent for han, og at det var tilfeldig vold.

– Dette er ikke personlig motivert. Jeg er for så vidt glad det var meg det skjedde med, og for eksempel ikke et barn, sier han.

28-åringen har vært vekter i over syv år. Han er glad for at han klarte å beskytte seg.

– Jeg har aldri slått eller sparket en person. Men vi hadde et kurs før jul hvor vi lærte hvordan vi skulle takle akkurat slike hendelser. Og jeg tror det muligens reddet livet mitt, sier Krokaa.

Irene Garpestad, personalsjef og avdelingssjef i vekterselskapet Sikkerhetsgruppen hvor Krokaa jobber, forteller at han får oppfølgning og har vært kontakt med psykolog.

– Han er en ekte hverdagshelt. Han avsluttet et oppdrag og gikk inn i en brennende bolig. Der ble han angrepet av en helt tilfeldig person.

Krokaa, som var på vakt i vekterselskapet, var egentlig på utrykning til en innbruddsalarm da han oppdaget brannen.

Garpestad påpeker at hun aldri har vært borti lignende hendelser. Hun er lettet over at det «bare» er armen som kom i skade.

– Det kunne jo fått fatale følger, sier hun.









PÅGREPET: Mannen som stakk Krokaa ble pågrepet av politiet kort tid etter hendelsen.

