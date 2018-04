PÅ STEDET HVIL: KrF, med partileder Knut Arild Hareide i spissen, fikk historisk lave 4,2 prosent ved sist stortingsvalg og har siden ligget på samme nivå på meningsmålingene. Foto: Tore Kristiansen

Fylkesledere i KrF: Partiet er i en alvorlig situasjon

Publisert: 13.04.18 09:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-13T07:14:40Z

Syv måneder etter krisevalget vakler KrF fortsatt rundt sperregrensen. Partiet er i en alvorlig situasjon før helgens landsstyremøte, erkjenner partiets 16 fylkesledere.

Dette er bakteppet når KrF-representanter fra hele landet i helgen samles til landsstyremøte i Oslo: KrF gjorde i høst sitt dårligste valgresultatet etter krigen. En knusende evalueringsrapport slo fast at det ikke er klart hva som er KrFs overordnede politiske prosjekt. Hvorfor velgerne skal stemme på dem.

På snittet av meningsmålingene for april har KrF fire prosent, rett på den skjebnesvangre sperregrensen. I mars og februar lå de også der, ifølge Pollofpolls .

Alle de 16 fylkeslederne VG har snakket med gir et klart ja på spørsmål om situasjonen i partiet er alvorlig. Alle vil ta grep og få klargjort det politiske prosjektet nå. Men det er stor uenighet om når KrF egentlig skal avklare hvilke partier de helst vil samarbeide med.

– Vi må være et parti som er relevant for velgerne. Og klarer vi ikke det, vil vi ikke overleve på lang sikt, sier fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland KrF.

– Det har vært en viss endring på meningsmålingene, men å operere på 4,4-tallet i prosent er alvorlig i seg selv for KrF, er beskjeden fra fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus.

Fylkesleder vil utfordre ledelsen

Hva er det politiske prosjektet til KrF? Hva er det vi holder på med? Hva er det vi vil med det norske samfunnet? Dette er spørsmål KrF må stille seg selv i helgen, ifølge fylkesleder i Rogaland Oddny Helen Turøy.

– Vi har store forventninger til helgen. Vi er spente på hva som kommer fra ledelsen og det er litt utålmodighet i organisasjonen, sier Turøy.

Visste du? I alle valg siden 1945 har KrF fått minst 5,5 prosent. I fjorårets valg havnet de på 4,2 prosent.

Når KrF samles på fredag, skal KrF-ledelsen legge frem sitt forslag til strategien som skal løfte partiet ut av serien med krisemålinger. Fylkeslederen i Nordland sier hun vil utfordre ledelsen litt når hun møter dem på fredag. Hun mener KrF må kunne presentere flere saker som er relevante for folk i hverdagen deres.

– Jeg er spent, må jeg si, på fremlegget til partiledelsen. Hvor langt man har klart å komme, for det har vært litt hemmeligheter rundt dette, sier Noresjø.

– Jeg håper det er noe konkret som kommer, ikke ullent prat om det kristne menneskesynet, forvalteransvaret, de kristne grunnverdiene og nestekjærligheten, sier Noresjø, og påpeker at dette må knyttes opp til konkrete saker.

KrF-leder Knut Arild Hareide avviste VGs forespørsel om å gjøre et intervju om hvilket arbeid de skal gjøre i helgen – og partiets tilstand.

Ikke enighet om det store valget

Ting vil ta tid. Flere av fylkeslederne VG har snakket med forventet at landsstyret i helgen kommer frem til en ny politisk strategi – og at lokallagene rundt om i Norge får sjansen til å si sin mening om den.

Altså kan det ta tid før KrF kommer med en avklaring.

– Som fylkesleder synes jeg det er viktig at lokallagene våre blir lyttet til og får mulighet til å være med i debatten, understreker Brynjar Høidebraaten i Østfold KrF.

Evalueringen av krisevalget slo fast at hvilke partier de skulle samarbeide med, altså samarbeidsvedtaket til KrF, ble partiets største utfordring under valgkampen i fjor. KrF hadde sagt at en regjering med Frp var uaktuelt, at de ville ha Erna Solberg som statsminister – uten at de ville utelukke at de kunne felle henne og sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister .

Partiet skal imidlertid se på samarbeid på nytt – og samle seg om en linje. Når det skal skje, er det imidlertid stor uenighet om blant fylkeslederne.

Agder KrF mener partiet skal ha avklart hvem de vil samarbeide med innen året er omme. Flere mener en avklaring bør komme i september i år. Nordland KrF sier senest på landsmøtet neste vår. Flere andre advarer imidlertid mot å forhaste seg og sier kun at «det må skje i god tid før stortingsvalget i 2021».

– Personlig er min oppfatning at jeg tror partiet vil tjene på å ikke dra denne prosessen for langt ut i tid, sier fylkesleder Svein Iversen i Finnmark KrF.