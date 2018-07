FENGSELET: Her, på Al Barsha politistasjon har de to norske kvinnene, ifølge familien deres, sittet fengslet siden de ble pågrepet den 18. april. Foto: GOOGLE Foto: GOOGLE

Norske kvinner i Dubai løslatt

Publisert: 18.07.18 15:48 Oppdatert: 18.07.18 16:15

De to kvinnene fra Trøndelag som har sittet fengslet i Dubai i tre måneder, er nå løslatt.

Det var Avisa Sør-Trøndelag som først meldte dette. De to venninnene ble pågrepet i en politirazzia i en privat leilighet i Dubai 18. april.

Ifølge avisen skal kvinnene nå være på vei hjem til Norge.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere fengslet i Dubai er løslatt, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til VG.

Forlenget varetekt

Forrige måned bekreftet kvinnenes familie at politiadvokaten hadde forlenget varetekten fra 8. juni til 9. juli 2018.

Da sa faren til den ene av kvinnene, som begge er i tyveårene, at det ikke forelå noen offisiell siktelse. De hadde det etter forholdene bra, men var meget utålmodige.

Det var fem andre utlendinger som den 18. april, ifølge faren, ble pågrepet i en privat leilighet hvor det ble servert drinker.

– Alle ble tatt fra leiligheten og kjørt til politistasjonen. Politiet sier at saken for våre jenter er ferdige, men at de vil vente til hele gruppen er avhørt og behandle alle sakene samlet. Det er rart at det tar så lang tid, har han tidligere sagt til VG.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med familien onsdag.

Faren har tidligere fortalt at det har blitt tatt blod-, urin- og svetteprøver av kvinnene.

Familiene har hyret inn flere advokater i Dubai.

Den ene kvinnen, som jobber i Dubai og har bodd her i fire år, fikk besøk av venninnen sin som skulle være der i en uke. Besøket varte tre måneder.

Det første halvannet døgnet ante ikke familiene hva som hadde skjedd med kvinnene, de visste bare at de ikke fikk kontakt med dem.

– Vi klarte å spore mobilen og så at den var på politistasjon. Etter hvert ble telefonene tatt fra dem, fortalte faren til VG i april.

– Soningsforholdene er langt under det vi er kjent med fra norske forhold. Lyset står på hele døgnet, de har ikke klokke, og sanitære forhold ved politistasjonen er uakseptable, sa han den gangen.

Familiene har fått snakke med kvinnene på telefon, men bare kort tid.