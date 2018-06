TRAKK INTERVJUET: Bydelsordfører i Gamle Oslo og en av kvinnene som varslet mot Trond Giske, Ap-politiker Line Oma. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Giske-varsler trakk NRK-intervju etter reaksjon fra mektige Ap-kvinner

Publisert: 29.06.18 17:58

I vinter varslet Ap-politiker Line Oma om seksuell trakassering fra Trond Giske. Da hun nylig skulle kritisere Aps metoo-håndtering og likestillingspolitikk, reagerte partisekretær Kjersti Stenseng og Aps likestillingsansvarlig Anette Trettebergstuen.

Det endte med at Oma trakk sine uttalelser.

Oma, som er bydelsordfører for Ap i Gamle Oslo, lot seg intervjue av NRKs journalist Siv Sandvik om morgenen 7. juni. I vinter var hun den første som sto offentlig frem i NRK om at hun hadde levert inn varsler mot daværende nestleder Trond Giske for seksuell trakassering.

Kritiserte partiet

I intervjuet med NRK i juni kritiserte Oma, etter det VG erfarer, sitt eget parti og mente de ikke benytter muligheten metoo-kampanjen gir til å fronte en progressiv likestillingspolitikk.

Partiets håndtering ser ut til å ha gitt alvorlige utslag på meningsmålingene, hvor Ap vaker like over 20 prosents oppslutning. 19. juni skrev Dagens Næringsliv at andelen kvinner som vil stemme på Ap har falt dramatisk etter Giske-saken. Før utgjorde kvinner 59 prosent av Aps velgere. Nå utgjør den kun 47 prosent.

Samtidig ba Oma i intervjuet om at partiet «må slutte rekkene» etter all den interne og offentlige krangelen denne våren som følge av Giske-saken. Hun mente at alle i partiet nå burde slutte opp om metoo-bevegelsen og varslerne.

I tillegg kritiserte hun Trond Giske for at han skapte bråk i partiet rundt sin egen deltakelse på sommerfesten i Aps stortingsgruppe, som han uansett ikke skulle delta på fordi han var i London med familien.

Varslet mot Giske

Stenseng og Trettebergstuen anses internt i Ap for å ha vært nære støttespillere for Trond Giske.

Oma fortalte da at Giske, mens han var næringsminister og på reise, hadde presset henne opp mot en vegg og stukket tungen sin ned i halsen henne, mot hennes vilje, etter et besøk på et nattklubb i India. Oma var dengang 23 år og praktikant ved ambassaden, og medlem av Ap. Giske mener han og Oma hadde en god og flørtende tone, og at han aldri oppfattet at hun mente kontakten mellom dem var uønsket eller ubehagelig. Giske har påtatt seg ansvaret for og beklaget hendelsen.

Det er Kjersti Stenseng som i egenskap av partisekretær har hatt ansvaret for saksbehandlingen av alle varslene i vinter. Konklusjonen ble at Trond Giske etter Stenseng og partiledelsens mening ved fem tilfeller hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering .

Omas varsel var et av disse fem tilfellene.

Ble oppringt

Nå, et halvt år etter varslingssaken, mente Oma tiden var inne for å oppsummere. Hun var kritisk mot eget parti på flere områder i NRK-intervjuet.

Etter at intervjuet var gjort, kontaktet NRK Aps partisekretær Kjersti Stenseng for å gi henne mulighet til å kommentere kritikken fra Oma.

Kort tid etter fikk Line Oma en telefon fra stortingsrepresentant og venn av Trond Giske, Anette Trettebergstuen.

Trettebergstuen hadde blitt kontaktet av Kjersti Stenseng, som fortalte om kritikken Oma ville komme med i NRK.

Flere kilder opplyser til VG at Oma skal ha oppfattet samtalen med Trettebergstuen som «ubehagelig» og at Trettebergstuen skal ha vært opprørt.

Line Oma vil ikke la seg intervjue om saken, men bekrefter at hun ble oppringt av Trettebergstuen.

Kritiserte Oma

Trettebergstuen kjenner seg ikke igjen i at hun skal ha vært opprørt eller sint.

– Jeg gjorde som jeg alltid gjør når jeg blir konfrontert med kritikk på mitt ansvarsområde av partifeller. Jeg ringer og sjekker at det er rett, og at ikke bare mediene forsøker å sette oss opp mot hverandre. Jeg er opptatt av tilbakemelding på ansvarsområdene mine. Vi diskuterte overhodet ikke Metoo og partiets håndtering av det. Oma har min fulle støtte som varsler. Vi diskuterte hennes konkrete kritikk mot likestillingspolitikken vår, og jeg viste til de konkrete politiske sakene vi hadde fremmet det siste året. Jeg oppfattet ikke at hun tok det ille opp, og jeg oppfordret henne overhodet ikke til å trekke noe intervju.

– Er det riktig at du også kritiserte at hun hadde gjort dette intervjuet?

– Jeg sa til henne at jeg mente det var uheldig om hun skaper et inntrykk av at Ap ikke har levert på et område hvor vi har levert. Jeg skulle ønske hun hadde tatt kontakt med meg så vi kunne ha snakket om det på forhånd. Da tror jeg mye hadde vært løst.

Venn av Giske

– Har ditt vennskap med Trond Giske hatt noen påvirkning på din håndtering av denne saken og/eller promoteringen av Aps likestillingspolitikk det siste halvåret?

– Nei, selvsagt har det ikke det. Partiledelsen har hatt ansvaret for å håndtere varslingssakene i Arbeiderpartiet . Jeg har ansvaret for å utvikle likestillingspolitikken. Vi har fremmet nye forslag i Stortinget denne våren, sier Trettebergstuen, som deler av våren har vært i mammapermisjon.

Omtrent samtidig med telefonsamtalen gjennomførte NRK også et intervju med Kjersti Stenseng, der hun svarte på kritikken fra Oma.

Trakk intervjuet

Men like etter intervjuet med Stenseng var over tok Oma kontakt med NRKs journalist og ba om å få trekke intervjuet. NRK valgte å etterkomme ønsket.

VG er kjent med at Stenseng i ettertid har hatt et møte med Oma, der kritikken hennes ble drøftet.

I en tekstmelding til VG skriver Stenseng:

«Jeg kontaktet Anette og informerte om at jeg ble intervjuet av Dagsrevyen om vår likestillingspolitikk, fordi hun er ansvarlig for det politikkområdet. Det er vanlig praksis hos oss å holde hverandre informert. Jeg sendte også en sms til Oma og sa at jeg gjerne ville møte henne og følge opp det hun var kritisk til», skriver partisekretæren.

På spørsmål om møtet ble gjennomført og hvordan det gikk, svarer Stenseng:

«Ja, vi har hatt møte, men jeg kommenterer ikke innholdet i slike møter.»

Kontroversiell partisekretær

Den mektige partisekretæren har vært kontroversiell hos mange siden metoo-saken begynte i Ap i desember i fjor. Flere av varslerne krevde før nyttår, i møter med partileder Jonas Gahr Støre, at Stenseng hverken skulle få lese varslene eller få vite varslernes identitet .

Den manglende tilliten blant varslerne skyldtes i hovedsak uttalelser Stenseng hadde kommet med i mediene i desember i fjor. Før DN og VG avslørte de første varslene mot Giske, hadde Anniken Huitfeldt holdt et innlegg i Aps stortingsgruppe der hun advarte mot at beskyldninger om seksuell trakassering kunne brukes i maktkamper .

I Aps stortingsgruppe ble mange fly forbannet på Huitfeldt, fordi de opplevde at hun på denne måten undergravde kvinnelige varslere ved på forhånd å så tvil om deres motiver. Det ble også påpekt at denne advarselen passet ekstra dårlig når den kom fra lederen i Aps kvinnenettverk.

Både partileder Støre og nestleder Hadia Tajik tok avstand fra Huitfeldts uttalelser , mens derimot Kjersti Stenseng gikk ut i DN og ga full støtte til henne.

Trond Giske gikk av som nestleder i Ap den 1. januar etter et ukjent antall varsler om seksuelt trakasserende adferd. Giske måtte samtidig gå av som Aps finanspolitiske talsperson i Stortinget og møter ikke lenger i partiets sentralstyre. Han er valgt til Stortinget fra Sør-Trøndelag.

Trond Giske har ikke besvart VGs henvendelser om saken.