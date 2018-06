Alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesonen samt tolv ulver utenfor ulvesonen må felles. Det mener Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stor uenighet om felling av 30 ulv

NTB

Publisert: 19.06.18 20:55

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold åpner for felling av rundt 30 ulv. Kvotevedtaket kommer til å bli klaget inn av Verdens naturfond.

Rovviltnemndene åpner dermed for felling av nesten en tredel av alle ulver i Norge, ifølge NRK .

12 av disse befinner seg utenfor ulvesonen. De resterende 17 er i følgende ulverevirer: Slettåsreviret i Hedmark, Mangenreviret i Hedmark og Akershus, samt Hobølreviret i Østfold.

– Forslaget til nemndene tar høyde for at antall ynglinger av ulv ligger høyt over det som er bestandsmålet. Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets intensjon, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag, til NTB.

Han mener at vedtaket bør bli stående og får ikke uventet støtte fra Senterpartiets Sandra Borch.

– Nå har regjeringspartiene Høyre og Frp mulighet til å vise at de tar lokalbefolkningen på alvor, at de vil følge Stortingets vedtak om bestandsmål og stanse Venstres særmålsettinger i ulvepolitikken. Den muligheten bør de gripe umiddelbart, mener stortingspolitikeren.

Kritikk fra WWF

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i Verdens naturfond (WWF) er på sin side sterkt kritisk til rovviltnemndenes innstilling. Organisasjonen hennes kommer til å klage inn avgjørelsen til departementet.

– Det er utrolig at rovviltnemndene fortsetter å utfordre enigheten om å la ulven leve i ulvesonen, selv etter at Klima- og miljødepartementet har vært tydelig begge de to foregående årene på at det ikke er grunnlag for å tillate jakt innenfor sonen, sier Lomelde.

Hun legger vekt på at Norge har felles ulvestamme med Sverige.

– Men mens svenskene har valgt å stanse lisensjakta neste sesong fordi det er for få ulver igjen til å sikre en levedyktig bestand, legger norske forvaltningsmyndigheter seg på en helt annen linje, sier Lomelde.

Mener vedtaket bør bestå

Ifølge Nationen begrunner rovviltnemndene sitt vedtak med at bestandsmålet for ulv i vinter er oppfylt med stor margin.

– Vi ligger langt over Stortingets bestandsmål på fire til seks årlige ynglinger. Ja, vi er nær det dobbelte. Og vår rolle er å forvalte ulv etter Stortingets vedtak, sa Senterpartiets Arnfinn Nergård, som er leder for rovviltnemnda i Hedmark.

– De som skal behandle klager, bør se at dette er et klart flertall, og saken bør dermed passere også i departementet, mener Nergård.