OMSTRIDT PREDIKANT: Svein-Magne Pedersen driver stiftelsen Misjonen Jesus Leger, og har meninger om medisinsk behandling som flere leger reagerer sterkt på. Foto: Nicolai Prebensen

Svein-Magne Pedersen beklager negative uttalelser om cellegift

Publisert: 19.06.18 21:59 Oppdatert: 19.06.18 22:11

INNENRIKS 2018-06-19T19:59:25Z

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen har tidligere hevdet at cellegift er «utdatert». Tirsdag beklager han at han kritiserte cellegiftbehandling i samtale med en kvinne som hadde kreft.

Det skriver den omdiskuterte 70-åringen på sin Facebook-side.

I helgen avslørte VG hvordan Pedersen gjennom Guds bønn får millioninntekt ved å tilby helbredelse av AIDS og kreft over telefon – til 14 kroner i minuttet.

47 år gamle Cecilie Løvaas lever med uhelbredelig eggstokkreft og ringte Pedersen på oppdrag fra VG.

I en av samtalene uttaler Pedersen blant annet at: «det er stoffer i cellegiften som gir kreft».

På sin Facebook-side skriver 70-åringen tirsdag:

« Jeg beklager at jeg kritiserte cellegiftbehandling i samtale med en kvinne som hadde kreft. Det holder med forbønn ».

– Legger seg ikke bort i de som fortsatt tror på cellegift

I flere av de skjulte opptakene VG omtalte i helgen uttaler Pedersen seg kritisk om cellegift til Løvaas. Han hevder blant annet at «cellegift er barbarisk medisin».

– I et sykehus i Canada, der vil 90 prosent av legene, har jeg hørt, ikke ta cellegift hvis de fikk kreft. Eller gi cellegift til sine barn, sier han blant annet til Løvaas i en av samtalene.

Etter VGs avsløringer er ikke disse påstandene lenger å finne på predikantens nettsider.

Gjennom sin advokat Jon Christian Elden, utdyper 70-åringen beklagelsen i en e-post tirsdag.

– Han deler også den kritikk av cellegift som VG har publisert de siste ukene, men er klar på at han ikke er medisiner eller driver behandling, og derfor ikke legger seg bort i de som fortsatt tror på cellegift, skriver Elden til VG.

– Jeg har null respekt for ham

Løvaas understreker overfor VG tirsdag at hun ikke har noen tro på Pedersens beklagelse.

– Han kan beklage så mye han vil, det hjelper ikke, sier hun til VG.

Løvaas understreker at hun mener Pedersen burde beklage til personene hun mener har blitt lurt av ham opp gjennom årene, og ikke til henne.

– Det er ikke meg han skal beklage til, jeg jobbet på oppdrag fra VG. Tro meg, jeg har blitt kontaktet av ganske mange i løpet av de siste dagene, som heller ikke har blitt «helbredet». De har også tapt en stor del penger på dette lureriet:

– Unnskyldningen er ikke personlig mottatt, og er absolutt ikke akseptert, sier Løvaas.

Høster kraftig kritikk

Pedersens tidligere utsagn om cellegift har fått flere personer i fagmiljøet til å reagere.

Erik Wist, kreftlege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, kaller Pedersens virksomhet for en form for skremselspropaganda – som i verste konsekvens kan føre til at pasienter velger bort den skolemedisinske behandlingen.

– Dokumentasjonen på at cellegift og strålebehandling gitt som tilleggsbehandling etter operasjon bedrer prognosen vesentlig er meget tung, sa Wist til VG søndag.

I predikantens nyeste bok, «Slik kan du bli helbredet», skriver han dette: « Millioner dør under kreftens tyranni. Fins det ikke et bedre alternativ enn vanlig skolemedisin? Heldigvis, resultatene av tro og bønn er oppsiktsvekkende: Vi beseirer kreft med Guds kraft. Kort sagt: kraft mot kreft! »

I bøkene sine og på nettsidene sine, skriver predikanten dessuten at «cellegift og stråling er utdatert».

Millionomsetning

Pedersen har tidligere uttalt til VG at han aldri har frarådet noen å ta medisinsk behandling.

– Jeg har ikke bedt noen om å kutte ut cellegift, men som omsorgsperson deler jeg den sykes smerte når de forteller om sine lidelser etter cellegiftkurer. Dessverre forteller leger sjelden sine pasienter om bivirkninger av cellegift, har Pedersen tidligere skrevet i en e-post til VG.

De siste ti årene har han hevdet å ha kurert minst 69 personer for kreft, viser en systematisk oversikt VG har utarbeidet over predikantens markedsføring.

Pedersens virksomhet har solgt tjenester for 159 millioner kroner de ti siste årene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gikk hardt ut mot praksisen til mirakelpredikantene VG omtalte i helgen, og sa at flere departementer nå vil gjennomgå lovverket «for å tydeliggjøre at denne typen virksomhet ikke er ønsket, uttalte han søndag.

Mandag gikk også KrF-leder Knut Arild Hareide, med flere sentrale KrF-topper i ryggen, ut og kritiserte Pedersen.

– Som kristen har jeg tro på forbønn og at Guds omsorg er med oss i alt vi erfarer. Men jeg tar sterkt avstand fra virksomhet som gjør forbønn til en handelsvare og at helbredelse legges ut for salg, sa Hareide til VG.