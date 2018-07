PROTEST: Tor Asgeir Johansen (Ap), som er ordfører i Tysfjord, mener Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag overser naturlige grenser i Tysfjord kommune. Foto: Larsen, Annemor / VG

Bråk om kommunesammenslåing i Tysfjord: – Skaper uvennskap i generasjoner

Publisert: 05.07.18 13:12

I protest mot regjeringens deling av Tysfjord kommune, har Tysfjord, Narvik og Ballangen kommune stoppet arbeidet med kommunesammenslåingen.

Om et og en halv år skal Tysfjord kommune deles mellom Hamarøy i sør og Narvik og Ballangen i nord. Selv om Tysfjord kommunestyre i utgangspunktet ikke ønsket å dele kommunen, så har de akseptert at kommunen splittes, ifølge ordføreren. Men delingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt opp til på vegne av regjeringen skaper sinne.

Dette er saken I forbindelse med kommunereformen skal Tysfjord kommune deles i to. Den sørlige delen av Tysfjord skal slås sammen med Hamarøy, mens den nordlige delen skal slås sammen med Ballangen og Narvik. Kommunestyret i Tysfjord vedtok, med elleve mot seks stemmer, at hele kommunen skal slås sammen med Narvik, mens Stortinget vedtok at kommunen skulle deles i to. Stortinget sa ikke noe om hvor Tysfjord skulle deles. Regjeringen bestemt hvor grensen skal gå, noe som har vakt store protester i Tysfjord, Narvik og Ballangen. Sammenslåingene mellom kommunene skal være ferdig til 1. januar 2020.

– Hadde Kommunal- og moderniseringsdepartementet vært lyttende, så kunne dette vært et glansbilde i kommunereformen. I stedet har de klart kunststykket å ødelegge en god prosess, sier Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Departementet har vært klar på at kommunene ikke kan stoppe sammenslåingen. Kommunene har også klaget på grensene som er foreslått, uten at klagen har fått gehør. Fylkesmannen i Nordland skal vurdere om kommunene har lov til stoppe sammenslåingsprosessen over sommeren.

Det var NRK Sápmi som skrev om saken først.

Store kraftinntekter

Vannkraftanleggene, som genererer flere millioner kroner i året til Tysfjord kommune, går til nye Hamarøy i departementets inndeling.

Ordføreren i Hamarøy sier han forstår reaksjonene fra kommunene i nord, men han mener regjeringens deling er viktig for å sikre nye Hamarøy kommune et godt utgangspunkt økonomisk.

– Det er klart at kraftinntektene er viktige for å skape en robust kommune, men det er også snakk om viktige arealer for utvikling av næring og havbruk. Dagens Narvik har kraftinntekter som sannsynligvis er seks-syv ganger større enn Hamarøy har i dag. Inntektene fra Tysfjord er ikke tatt med da, sier ordfører Jan-Folke Sandnes (H).

Selv om regjeringens vedtak ikke følger Fylkesmannen i Nordland sin anbefaling , anser de departementet vedtak som uproblematisk. Departementet sier de har vektlagt størrelse og ressurssituasjon i inndelingen.

– Vi har valgt det alternativet vi mener på best mulig måte legger til rette for to sterke, fremtidsrettede kommuner som kan sikre gode tjenester for innbyggerne sine, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en e-post.

– Frarøvet

Tysfjordordføreren avviser at kraftpengene er årsaken til deres misnøye mot regjeringens forslag.

– Store deler av Tysfjords befolkning føler departementets forslag frarøver dem noe. Det handler om identitet og hva som er en naturlige grense, sier Tor Asgeir Johansen.

Han mener fylkesmannens forslag traff bedre på fjordens infrastruktur, brannvesen, skolegrendene, inndelingene til politidistriktene og sykehusstrukturen.

– Alt dette blir feil med inndelingen departementet har bestemt seg for, mener han.

Ønsker løsning

Tysfjordordføreren sier de ønsker en løsning på tvisten, men at de må ha en inndeling de kan leve med.

– Men jeg er livredd for at dette forslaget vil skape uvennskap i generasjoner. Jeg oppfatter at departementet er lite villig til dialog, sier han.

Men departementet er ikke redd for at denne konflikten skal skremme andre kommuner som vurderer sammenslåing.

– Jeg opplever ikke at urolighetene rundt nye Narvik påvirker andre kommuner, skriver Mæland.

At Tysfjord har lagt ned sitt arbeid med sammenslåing, stopper ikke arbeidet med å smelte sammen kommunene fra Hamarøys side.

– Fellesnemnda består av tre medlemmer fra Hamarøy og tre fra Tysfjord, så vi er beslutningsdyktige selv om vi bare møter fra Hamarøy, men det er uheldig for prosessen, sier hamarøyordføreren.