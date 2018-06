Politimesteren i Oslo: Vil sende unge gjengkriminelle på institusjon

Publisert: 15.06.18 16:38

INNENRIKS 2018-06-15T14:38:56Z

Politimesteren i Oslo etterspør en bedre måte å straffe unge kriminelle på, etter VG-avsløringen om hvordan unge gutter på Holmlia vokste til å bli et hardbarka gjengmiljø.

– For å fengsle noen under 18 år nå skal det være svært alvorlig. Da er det voldtekter og drapsforsøk, sier Oslo -politimester Hans Sverre Sjøvold til VG.

VG har avslørt hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods fikk vokse frem gjennom mer enn ti år, uten at politiet klarte å stoppe dem.

Politimester Hans Sverre Sjøvold sier politiet i dag mangler straffereaksjoner for å få has på de verste ungdomskriminelle. Antallet unge kriminelle gjengangere i Oslo steg i fjor til 151 personer.

– Noen av disse verste gjengangerne som vi har bør etter min mening få et opphold på en institusjon, et sted hvor de kan bli tatt vare på og passet godt på, sier Sjøvold.

– Jeg sier ikke at de skal sitte i et tradisjonelt fengsel, men vi må se hvordan vi forholder oss til ungdommen som begår alvorlige straffbare forhold, påpeker politimesteren.

Mangler straffereaksjon

Han sier de ser at unge lovbrytere i dag får holde på uten at de får en rask og tydelig nok reaksjon. At dårlig atferd ikke korrigeres tidlig nok. Og at mange i tillegg er for unge til å få noe særlig straff.

– Hvis du får løpegutter til å selge dop, hvis de yngste til og med er under den kriminelle lavalder, så er det liksom ikke et politiproblem. Men det jeg er opptatt av er at samfunnet viser en kontant og rimelig reaksjon mot straffbare forhold.

– Dere etterspør da en måte å straffe unge kriminelle bedre på?

– Ja. En mer adekvat, rask straffereaksjon. Jeg tror det viktigste er at det skjer noe raskt.

Foreslår egne institusjoner

Han sier de verste av de unge gjengangerne bør tas ut av sine nærmiljø og settes på en institusjon hvor de har begrenset mulighet til frihet.

– Jeg tror for noen aller få, de aller verste, bør vi finne et system hvor de tas bort og inn i en form for institusjon hvor de får det de trenger av oppfølging, skolegang og behandling. Unge mennesker kan, med få unntak, ikke sitte i fengsel. Det tror jeg man er enige om, for det tror jeg ikke man blir noe bedre av.

– Ungdomsstraff er positivt, men det tar lang tid å få effektuert, og er dessuten samtykkebasert, understreker politimesteren.

– Finnes det slike institusjoner i dag?

– For særlig alvorlige tilfeller. Men hvis barnevernet gir opp, hva da? Kanskje man rett og slett skulle etablere noen nye institusjoner, sier Sjøvold.

Han har ikke tro på at de unge skal settes inn i ordinære fengsler med eldre kriminelle.

– Jeg tror ikke det er bra at 16- og 17-åringer sitter i fengsel med hardbarka kriminelle, men vi burde har et tilrettelagt opplegg rundt dem for å få dem ut igjen som gode borgere, sier politimesteren.

