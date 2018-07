KALT INN: Sivilforsvaret jobbet iherdig med å slukke skogbrann ved Elgsjø på Notodden torsdag. Foto: Helge Mikalsen

Over 1500 kalt inn til kamp mot flammene i juli

Publisert: 18.07.18 19:28 Oppdatert: 18.07.18 19:59

Både Sivilforsvaret og Heimevernet har måttet kalle inn et stort antall personer for å bistå med å holde brannene i Sør-Norge i sjakk.

Uker med tørke har gjort at det raskt blusser opp branner når lynet slår ned. Det har brent over store deler av Øst- og Sørlandet. Onsdag er det kontroll på brannene etter en svært hektisk uke.

Tall fra Sivilforsvaret for juli viser at omtrent 1 461 personer er kalt inn for å bistå med brannslukking. En person telles hver gang personen har blitt kalt inn for å bistå – dermed kan noen være telt flere ganger.

I juli i fjor var Sivilforsvaret i innsats i fire skogbranner, hvor 39 personer involvert. Forskjellen er stor.

I Agder har vært så stort behov at også Heimevernet har måttet trå til. Major Tore Bjørheim i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt (HV-08) forteller at totalt 175 personer fra Heimevernet har bistått med brannene etter å ha blitt kalt inn denne uken.

– I morgen skal vi stille med ytterligere 40, og vi har også 40 til i beredskap til fredag hvis det er behov. Både brann og sivilforsvar har gode ressurser med materiell, men etter hvert blir man slitne, og når det kreves mye folk er det der vi kan bidra. Vi har mange å ta av enn så lenge, sier han.

– Ekstremt mannskapsbehov

På Sørlandet er det fremdeles store styrker ute for å kontrollere brannene som er igjen i området.

– Det har vært et ekstremt behov for mannskap. Totalt er det 56 fra sivilforsvaret her – det er fra trøndere til sørlendinger, sier Steinar Haugaa til VG.

Han er troppssjef i en av Sivilforsvarets tropper på plass i Bykle kommune i Setesdal. Der har Sivilforsvaret vært siden onsdag forrige uke. Etter mye hardt arbeid, og litt etterlengtet regnvær tirsdag, ser det bedre ut.

– Nå er vi over i en litt annen fase. Forhåpentligvis blir det sånn at flere og flere fra sivilforsvaret trekker seg ut, og at vi går over i å få inn utstyr. Men ting kan jo skje, sier Haugaa.

Heimevernet bistår også i Setesdal. Nils Bernt Rinde, kompanisjef i Mandalen heimevernskompani, sier samarbeidet med Sivilforsvaret har vært svært godt.

– Heimevernets kompetanse på kommando og kontroll kombinert med riktig utstyr servert med teknisk oppfølging fra Sivilforsvaret har gjort meg trygg på at sikkerhetsnettet i Norge fungerer når de ordinære nødetatene ikke strekker til, sier han.

Selskapet Fjellfly har stilt med helikopter i området.

– Vi holder på fra tidlig om morgenen til det blir mørkt cirka 23.30. Nå er det slukking her, og transport av personell og utstyr, sier helikopterpilot Stian Raaen Egenes.

Rundt 250 personer i innsats onsdag

Sivilforsvaret har den siste tiden hatt skogbranninnsatser fra Aust- og Vest-Agder og til Oppland. Klokken 12.00 onsdag jobbet omtrent 180 personer fra Sivilforsvaret med brannene, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), i tillegg til 72 fra Heimevernet i Agder.

– I Sivilforsvaret har man tjenesteplikt, men har jo andre jobber i det daglige. Med ferieavvikling på toppen der noen kan være i utlandet, har det vært en utfordring å få tak i nok folk. Vi har brukt mannskap fra store deler av landet, sier avdelingsleder for Sivilforsvaret i DSB, Jørn Atle Moholdt.

Sivilforsvaret helt fra Nordland bistår i Hedmark onsdag. Mannskap fra Øst-Finnmark planlegger å reise ned for å hjelpe i helgen, men behovet vurderes fortløpende.

– Hovedjobben for våre mannskap er vannforsyning. Å få brakt vann frem med pumper og kilometervis med slanger. Men vi bistår også i slukking. Dette er veldig utfordrende områder, og en del blir fløyet ut med helikopter, sier Moholdt.